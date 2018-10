Reddito di cittadinanza: app, psicologo e offerte di lavoro. Come funziona

App per accedere al sussidio, possibilità di seguire la propria pratica e conoscere anche le offerte di lavoro che arriveranno via cellulare, così come spunti per la formazione. Carta elettronica che erogherà ogni mese il reddito a partire da maggio e consegnata ai beneficiari tramite posta e massiccio impiego di psicologi del lavoro, che avranno il compito di seguire il percorso formativo di chi riceve del sussidio.

Sono i primi elementi della bozza sul funzionamento dei centri per l'impiego che, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, è pronta sul tavolo del ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Una bozza di una trentina di pagine circa a firma di Mimmo Parisi, sociologo e docente universitario alla Mississippi State University negli Usa direttore del National Strategic Planning and Analysis Research Center, consulente incaricato da Di Maio per preparare il progetto di erogazione del reddito di cittadinanza. Piano che secondo le previsioni dovrebbe partire già a novembre per riuscire ad erogare i primi sussidi a maggio del prossimo anno.

"La riforma - scrive il quotidiano di Via Solferino - prevede che chi ha intenzione di richiedere il reddito di cittadinanza possa procedere sia di persona sia via web, tramite un sito dedicato. L’idea è che proprio la componente tecnologica diventi fondamentale. Parisi propone la realizzazione di un software per la gestione delle informazioni relative ai richiedenti e di una applicazione per poter accedere al proprio profilo via smartphone. In sostanza chi vorrà il sussidio potrà gestire — potendo — la pratica direttamente dal telefono: ricevere sms (con tanto di link con eventuali notifiche online), ma non solo. Cruciale nel progetto la funzionalità labor exchange (ossia un "incrocio in tempo reale tra domanda e offerte di lavoro"), che nell’applicazione dedicata permette di cercare direttamente un impiego, oltre ad aggiornare i dati su profilo lavorativo e formativo. Dal telefono si potrà controllare anche l’importo disponibile sul proprio account".