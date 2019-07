Reddito di cittadinanza, Inps: "Il 60% al Sud. 2 milioni con 500 euro"

"Nei primi tre mesi di applicazione del Reddito di Cittadinanza, le domande pervenute sono state pari a 1.315.153, presentate secondo i seguenti canali esterni: il 67,1% per il tramite dei Caf, il 22,3% delle Poste Italiane, il 10,3% dei Patronati. In questa prima fase e' stato elaborato l'89% delle domande pervenute di cui il 62% sono state accolte e il 27% respinte". Cosi' il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, nella relazione annuale presentata alla Camera.



"A fine giugno, dopo tre soli mesi di operativita', risultano percettori di Reddito di pensione di Cittadinanza circa 840 mila nuclei (di cui oltre 102.833 destinatari di pensioni di Cittadinanza) per un numero complessivo di individui coinvolti che supera 2 milioni. L'importo medio e' di circa 500 euro. Nel Sud e nelle Isole risiede circa il 60% dei nuclei beneficiari. Rispetto al valore massimo dei beneficiari del ReI, raggiunto nel mese di dicembre 2018, i nuclei beneficiari di RdC/PdC sono piu' del doppio; analoga distanza si registra per l'importo medio mensile".