"Visto che sul reddito di cittadinanza c'e' questo giallo delle tessere di cui si parla in Italia, ci tengo a dire che io gia' da due settimane ho dato ordine al mio staff di lavorare con Poste per avviare tutto il progetto sul reddito di cittadinanza, che include anche la stampa delle tessere. Quindi, non c'e' nessun giallo sulle cosiddette carte di credito per la spesa del reddito". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti a Bruxelles.