Reddito di cittadinanza: domande sopra quota 120.000 in 2 giorni

Sono almeno 120mila le domande per accedere al Reddito di cittadinanza che sono state raccolte e presentate in due giorni dalle diverse strutture impegnate su questo fronte. Alle 92.094 domande presentate alle Poste, direttamente allo sportello o tramite il sito gestito per conto del governo, si aggiungono infatti le 30mila raccolte dai Caf nel primo giorno di assistenza che se seguono lo stesso ritmo anche nel secondo giorno porterebbero il totale attorno alle 150mila domande.

Reddito: oltre 92 mila domande arrivate alle Poste - ROMA, 7 MAR - Sono 92.094 le domande pervenute a Poste italiane nei primi due giorni di avvio del Reddito di cittadinanza. Di queste, 15.909 presentate on-line e 76.185 presso gli uffici postali. L'aggiornamento arriva dal ministero del Lavoro.