Reddito di Cittadinanza senza pace. Traballa tutto: platea, coperture...

Di Maio tribola di notte per tirare fino ai piedi dello Stivale la copertina che Tria e un po' la Lega, gli scuciono di continuo. Il Ministro del Lavoro annuncia dieci miliardi sul piatto, ma Salvini ne conta solo 7-8. Un miliardo di euro per i Centri per l'Impiego, che però oggi sono in enorme fatica con una media di 360 disoccupati per dipendente. Sembra un miraggio il fatto che nel giro di qualche mese la dopamina permetta loro di trovare tre impieghi cadauno.



Vacuità dei numeri e degli intenti, più si va avanti però e più si evince che forse, questa misura non sia tanto lontana dal Reddito di Inclusione già in essere, o dalla social card voluta dall'ex Ministro dell'Economia Tremonti. Già, anzitutto perché è chiaro i soldi non saranno erogati a mo' di sussidio, ma verrà consegnata una prepagata che lo Stato ricaricherà con l'importo effettivamente speso. Il danaro non è cumulabile e non è spendibile erga omnes.



Sigarette, gratta e vinci e futilità saranno banditi. Quindi i 780 euro mensili promessi per 6,5 milioni di italiani dovranno avere carattere morale, destinati a beni di prima necessità. Anche sull'importo dell'assegno invero, regna confusione. I proprietari di case (l'80% nel nostro Paese) vedranno la prebenda decurtata della rendita catastale (in media 300-350 euro mensili), ed il calcolo fatto in base all'Isee andrà ad integrare i redditi già esistenti.In effetti secondo le stime per staccare assegni di quel genere senza vincoli ad una platea così vasta, di miliardi ne servirebbero 60, su per giù gli stessi che avrebbe ingoiato una Flat Tax (vergine di compromessi) con aliquota secca al 15%.



Se pure con finalità e principi di funzionamento (e benefici) totalmente diversi, a specchio Lega e M5S non potevano concedere così tanto all'altro, né la manovra nel suo complesso è stata così generosa.In ultima analisi, non è di poco rilievo il fatto che il "Reddito di Cittadinanza" tale non sia più. Siamo lontani anni luce dalla formula originale, ovvero un reddito universale per il solo fatto di essere cittadini italiani senza considerazioni di reddito, spesa e destinazione. Questo è uno strumento a sostegno delle fasce più povere, che non incarna lo spirito del "sii libero dai vincoli reddituali e dedica la tua vita alle tue passioni."

Di Andrea Lorusso

