Reddito di cittadinanza? "Sì a un uso intelligente". Di' la tua nel forum

le critiche sono costruttive per migliorare lo sviluppo i complimenti non aiutano a crescere ma sono solo conferme di quanto si sta facendo. Di Maio e Salvini, dovrebbero far tesoro delle critiche, filtrando quelle gratuite, quindi inutili, e quelle costruttive": questa la proposta di Arrigo Battiston, imprenditore, scritta in risposta al commento di oggi del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino: "Repubblica, il partito irresponsabile"

"Ad esempio - prosegue Battiston - sbagliano quando danno un reddito di cittadinanza senza che ci sia un ritorno per il paese, perchè non facciamo fare a tutti questi "cittadini stipendiati" lavori come: 1) Ricostruzione zone terremotate (nel senso che aziende edilizie possono usufruire gratuitamente delle persone che hanno il reddito di cittadinanza per 15 gg /mese o tempo pieno integrando lo stipendio) 2) Tappare le buche di Roma (con modalità come sopra) 3) Sistemare gli argini dei torrenti/fiumi a rischio esondazione 4) Assistenza anziani ... 1000) Far raccogliere la frutta e verdura che attualmente non viene raccolta perchè non conveniente per colpa della concorrenza dei paesi nord Africani o Grecia, Spagna e Portogallo. Tutto questo farebbe aumentare notevolmente il PIL e l'Europa e le borse non avrebbero nulla da ridire".