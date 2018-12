Reddito di Cittadinanza, "Si applicherà a partire dalla primavera"

"Siamo stati molto attenti alle coperture delle parti più qualificanti della legge di stabilità ossia quota 100 e il reddito di cittadinanza inteso come riattivatore sociale. Nell’individuazione delle platee e nell’allocazione delle risorse abbiamo risposto in maniera tale da avere margini anche per poter trattare in Europa". Così Claudio Cominardi, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali poco fa ai microfoni di Rai Radio1 a Fuorigioco, programma condotto da Ilaria Sotis e da Claudio De Tommasi.

"Quota 100 per esempio, verrà applicata secondo il principio delle finestre mobili. Chi farà domanda entro il 31 dicembre di quest’anno, potrà andare in pensione 3 mesi dopo. E la percepirà il mese successivo. Questo vuol dire che costerà meno e poi ci sarà il divieto di cumulo. Chi invece sarà in forze e vorrà proseguire sarà libero di continuare a lavorare. Rispetto quindi alle risorse allocate si risparmierà. In parte questo discorso può valere anche per il reddito di cittadinanza. Si libereranno posti di lavoro, ci saranno meno disoccupati, la platea si restringerà. Si applicherà a partire dalla primavera. Gli spazi di manovra si sono trovati in questo senso, ma non nel rivedere la platea. La platea si è ridotta: si è voluto identificare chi veramente ha necessità. E poi prevedremo la pensione di cittadinanza. Porteremo la pensione a 780 euro mensili per chi sta sotto la soglia, quindi sarà un’integrazione al reddito”.