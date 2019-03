Reddito di cittadinanza, 'tesoretto' da 1 miliardo di euro per lo Stato

Dal reddito di cittadinanza potrebbe arrivare un 'tesoretto' di circa un miliardo di euro. A fornire le primissime stime sui due provvedimenti chiave del governo M5S-Lega è il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, interpellato da Affaritaliani.it. Per quanto riguarda il capitolo pensioni e in particolare quota 100, l'esponente del Carroccio afferma: "Mi aspetto che arriverà al 100%, ovvero 350mila persone. Diciamo almeno 300mila". Quindi, per quota 100, "non ci sarà alcun risparmio per lo Stato perché sta andando troppo forte", spiega Durigon.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, continua il sottosegretario al Lavoro, "forse potremmo fare un po' meno di quanto preventivato, ma non abbiamo ancora un dato consistente per esprimere una previsione chiara e definitiva. Considerando che il famoso Rei varato dai governi precedenti ha fatto il 65% della platea, si potrebbe chiudere con il reddito intorno al 75%". E spiega ancora Durigon: "Considerando che era stato quantificato all'85%, potrebbe esserci un risparmio di circa un miliardo di euro. Ripeto però che sono dati ancora molto preliminari".