Reddito di cittadinanza: trucchi. Come ottenerlo anche senza requisiti

Ecco qualche trucco per avere il reddito di cittadinanza. L'Isee sarà il cuore del provvedimento caro al M5S. E su web si moltiplicano gli escamotage. Come funzionano? C'è chi fa finta di essere single - scrive it.blastingnews.com - e possedere due residenze col proprio compagno, chi intesta la propria casa a un genitore e chi separa i figli lavoratori dal nucleo familiare di appartenenza. L'obiettivo è uno: ridurre l'Indicatore della situazione economica equivalente. Non bisogna stupirsi più di tanto perché in Italia quando si fa la legge c'è chi si mette in moto per trovare subito l'inganno. La Rete già pullula di informazioni per sembrare più indigenti ed incassare il reddito di cittadinanza, sussidio contemplato nel programma di Governo giallo-verde. Non è escluso, inoltre, che il reddito di cittadinanza distoglierà dallo svolgimento del lavoro in nero.

"780 euro sono un aiuto, ma non ci si vive", hanno rivelato alcune persone intervistate da Stasera Italia, facendo intuire che, qualora dovessero percepire il reddito di cittadinanza, svolgerebbero anche lavori in nero.

Nonostante escamotage e dicerie, Di Maio continua a ripetere che la misura va attuata subito. A suffragarlo è lo stesso premier Conte che, nelle ultime ore, ha rammentato il grande impegno sulla misura e i dati Istat sulla povertà (in Italia vivono 5 milioni sotto di persone sotto la soglia della povertà). Il nodo però resta sempre quello dei fondi necessari per elargire: servono circa 15 miliardi di euro, più i 2 miliardi per la riforma dei Centri per l'impiego, a cui dovranno essere iscritti tutti coloro che agognano al sussidio. Sì perché il reddito di cittadinanza non è eterno, ma verrà corrisposto finché il cittadino non troverà un impiego.