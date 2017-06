Reddito di inclusione, via libera: da 190 a 485 euro

Povertà: reddito inclusione a 660mila famiglie, fino a 485 euro





Il beneficio del reddito di inclusione nella prima fase sara' destinato a 660 mila famiglie e andra' da "un minimo di 190 euro a un massimo di 485 euro". Lo ha annunciato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha varato la nuova misura nazionale di contrasto alla poverta'. Prevista una doppia soglia di accesso: tetto Isee pari a 6mila euro e una secondo tetto di reddito equivalente pari 3mila euro.



"Le famiglie interessate sono circa 660mila, di cui 580 mila con figli minori", ha spiegato Poletti. In queste condizioni, ha aggiunto, "noi siamo in grado di raggiungere quasi il target a cui stiamo guardando". La priorita' nel riconoscimento del beneficio verra' data ai nuclei "con almeno un figlio minorenne o con disabilita' anche se maggiorenne, a quelle con una donna in stato di gravidanza o a un over50 in disoccupazione".



I due pilastri del provvedimento, ha osservato il ministro, "sono il sostegno al reddito e l'inclusione con la presa in carico. Perche' queste due cose funzionino servono le risorse".





Poverta': Poletti, 2 mld l'anno per reddito inclusione





Le risorse per il reddito di inclusione saranno pari a circa "2 miliardi di euro l'anno nei prossimi anni". Lo ha annunciato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.



"Noi stiamo lavorando su diverse materie in una logica molto forte di integrazione tra strumenti che esistono per promuovere politiche di inclusione: e' un'opera non semplice perche' significa far collaborare uffici diversi, modelli diversi", ha spiegato Poletti. "Abbiamo presentato il reddito di inclusione che e' uno strumento universale che fa riferimento a tutti i soggetti ma in una continuita'", ha aggiunto il ministro. Nel bilancio dello Stato, ha ricordato Poletti, "c'e' il Fondo per la poverta' che vale 1,7 miliardi che si deve incrementare con un riordino delle misure in campo e con la decisione di destinare una quota rilevante del Fondo di inclusione al potenziamento dei servizi che devono prendere in carico le persone che avranno diritto al sostegno al reddito". Il 15% del Fondo, ha spiegato il ministro, sara' destinato al potenziamento dei servizi nel territorio e alle politiche attive. Le presenze nei centri per l'impiego verranno incrementate con 600 unita'.