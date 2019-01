Reddito, Di Maio: "Controlli arrivano, non ci sarà pietà per furbi"

"In un Caf Di Palermo un dipendente consigliava alle persone come eludere i paletti del reddito Di cittadinanza. Ammesso che questi consigli funzionino, questi consultenti fanno passare un guaio alle persone. Credo sia scandaloso che il furbetto non è chi sia chi prova ad accedere al reddito Di cittadinanza, ma un consulente".

Così il ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un video su Facebook. "Ho parlato col comandante generale della guardia di finanza - aggiunge -, gli ho detto che dobbiamo lavorare il più possibile dando seguito alla legge per contrastare i furbetti - ha detto -. Abbiamo trovato il Caf in questione, si chiama Alpa e sono federati con la Flai Cgil. Nei prossimi giorni a questi signori arriva un accertamento della guardia di finanza. I controlli stanno arrivando".

"Evitate di cadere nei tranelli di chi vi dice che non ci sono controlli, perché se i controlli arrivano e qualcuno ha commesso un reato non ci sarà pietà per nessuno, si rischiano fino a sei anni di carcere", ha ribadito Di Maio.