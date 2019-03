Reddito di cittadinanza al via. Pagamento dai primi di maggio

Reddito: Caf, risposte dal 26 aprile, pagamento primi maggio

I Caf raccoglieranno le domande per il reddito di cittadinanza dal 6 marzo, fino al 31: le domande saranno inviate dal 25 di marzo al 15 di aprile all'Inps. L'istituto previdenziale verifichera' i requisiti nel giro di 10 giorni e dal 26 comunichera', tramite email o sms, al cittadino se la domanda e' stata accolta o rigettata. Se accolta, seguira' un'altra email o un altro sms di Poste Italiane per il ritiro della card presso l'ufficio postale. Il pagamento del beneficio sara' quindi ai primi di maggio. E' questo il cronoprogramma spiegato dalla Consulta nazionale dei Caf, dopo la convenzione con l'Inps approvata dall'assemblea. "Forniremo assistenza tutto il mese - hanno spiegato il coordinatore della Consulta Mauro Soldini e il coordinatore tecnico per il Rdc Felice Ferrari - La lavorazione e' in tempi ridotti". In caso di rigetto della domanda da parte dell'Inps, "non e' ancora chiaro - hanno sottolineato - quali strumenti abbia il cittadino per opporsi al giudizio dell'Inps. I Caf - e' stato spiegato - invieranno solo le domande con modello Isee pari o inferiore a 9.360 euro: "Vogliamo inviare solo domande adeguate, che rispettino i requisiti". "La scorsa settimana - ha detto Ferrara - sono stati approvati i moduli Inps per l'accesso al beneficio o per comunicare eventuali variazioni reddituali. Abbiamo gia' avviato sulla scorta del decreto 4, un'implementazione delle procedure per essere pronti a partire. I tempi sono stretti ma stiamo facendo di tutto per garantire la piena operativita' delle nostre sedi".

Reddito: Caf a cittadini, non venite tutti il 6; domanda e' gratis

"Non venite tutti il 6 marzo". E' l'appello lanciato dalla Consulta nazionale dei Caf ai cittadini che vogliono presentare domanda per il reddito di cittadinanza. L'altro avvertimento e' legato alla gratuita' delle prestazioni: "Quando un cittadino si reca a un Caf per un'attivita' in convenzione con l'Inps - ha spiegato il coordinatore della Consulta Mauro Soldini - non deve spendere un centesimo: se qualcuno chiede soldi va riferito all'Inps". In previsione di un assalto ai centri di assistenza fiscale da mercoledi' prossimo, Soldini, nel corso di una conferenza stampa ha sottolineato che "i tempi ci sono": i Caf raccoglieranno le domande e avranno tempo fino al 15 aprile per trasmetterle all'Inps, dopo l'istituto avra' 10 giorni di tempo per fare le verifiche, valutare le domande e inviare al cittadino dal 26 aprile la comunicazione per email o sms di avvenuto accoglimento o rigetto della domanda. A quel punto, se la domanda sara' accolta, Poste Italiane inviera' una comunicazione per il ritiro della card presso gli uffici postali, per consentire il pagamento dai primi di maggio.

Reddito di cittadinanza, da martedì si può richiedere

Un solo giorno al via: l'attesa per il reddito di cittadinanza e' cresciuta di giorno in giorno, anche se il provvedimento, che scade il 29 marzo, ottenuto il via libera al Senato, deve avere ancora l'ok della Camera. L'Inps ha pero' assicurato che tutto e' pronto. Dopo aver pubblicato il 28 febbraio il modello per la richiesta del beneficio, l'istituto ha raggiunto l'intesa con la Consulta nazionale dei Caf. Il Reddito puo' infatti essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso uno dei 12 mila uffici di Poste Italiane; in modalita' telematica, con il Sistema Pubblico di Identita' Digitale (Spid) accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it e presso i Centri autorizzati di assistenza fiscale. E' quest'ultimo canale quello che si presume sara' piu' utilizzato: alla domanda va allegato il modello Isee e i 30-35 mila sportelli Caf hanno fatto ben 6 milioni e 118 mila pratiche nel 2018. Aprendo il sito del governo, e' ben in mostra l'avvertimento: "Aggiorna e richiedi subito l'Isee". La Consulta dei Caf si aspetta che gli sportelli saranno presi d'assalto ma e' anche fiduciosa che gli operatori saranno in condizione di dare risposta alla domanda.

Le indicazioni del sito cosi' come i moduli Inps non recepiscono pero' ancora le modifiche apportate al 'decretone'. Nel corso del mese bisognera' poi vedere cosa prevederanno ulteriori emendamenti nonche' i numerosi provvedimenti attuativi. Tra i punti critici, i controlli (su chi ha cambiato residenza e si e' separato per ottenere il beneficio, chi ha un lavoro in nero, chi possiede auto di grossa cilindrata etc etc) e i navigator. Per i controlli vi e' la preoccupazione che siano tali e tanti che non si riesca a venirne a capo. Sui navigator, un emendamento approvato alla Camera ha previsto il parere e non l'intesa richiesta dalle Regioni. La distanza quindi non e' stata colmata. Le Regioni non vogliono che gli operatori siano assunti da Anpal servizi, senza passare per un concorso pubblico e con un contratto a tempo determinato. La coordinatrice degli assessori al Lavoro, Cristina Grieco, ha avvertito che se la norma non sara' modificata, le Regioni daranno parere negativo. Intanto, fioccano i corsi per gli aspiranti navigator, nonostante del bando non ci sia ancora traccia.

Resta, infine, il problema risorse: saranno sufficienti a coprire le domande? L'Upb (Ufficio parlamentare di bilancio) ha fatto notare che "l'elevata incertezza delle stime relative ai costi delle misure contenute nel provvedimento ha indotto a prevedere meccanismi di monitoraggio" che sebbene fondamentali per il controllo della spesa, presentano "alcuni elementi di criticita'" che andrebbero attentamente valutati. Ma il vero interrogativo e' legato agli effetti della misura sul mercato del lavoro: i sindacati non hanno mai nascosto le critiche ad uno strumento considerato un 'ibrido' che non sara' in grado di aumentare l'occupazione. La posizione del vicepremier Luigi di Maio e' nettamente diversa e decisamente piu' ottimistica: "Il sussidio economico e' un albero su cui far fiorire la possibilita' di inserirsi a pieno titolo nel mondo del lavoro. Un cuscinetto per ritrovare la strada verso l'indipendenza economica e il completo inserimento nella societa'".