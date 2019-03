Reddito di cittadinanza: intesa raggiunta tra Consulta Caf e Inps

L'Inps e la delegazione della Consulta Nazionale dei CAF hanno stipulato un verbale di intesa relativo al rinnovo della convenzione Isee e alla stipula della nuova convenzione attinente al reddito di cittadinanza. Il verbale d'intesa sara' sottoposto alla verifica per la sua approvazione nell'assemblea della Consulta convocata il 4 marzo 2019. La delegazione della Consulta nazionale dei Caf - si legge in una nota - ha giudicato "positivamente il punto d'incontro raggiunto con l'Inps, che permettera' l'avvio dell'assistenza alle famiglie e ai cittadini sul Reddito di cittadinanza, sulla Pensione di cittadinanza e la continuita' del servizio di assistenza per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) prevista per l'ottenimento dell'Isee".