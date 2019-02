Reddito, M5S: industriali contrari perché non vogliono alzare i salari?

"Per Confindustria il Reddito di cittadinanza è troppo alto: forse gli industriali ora temono di dover alzare i salari da fame dei lavoratori. Quegli stessi salari che hanno costretto molti dei nostri giovani a lasciare l’Italia. L’Inps invece di questa misura contesta i numeri, sconfessando persino la Ragioneria dello Stato.Incredibile! Ma il capolavoro, una volta di più, lo compiono i sindacati, che all’unisono ci accusano addirittura di voler innescare una guerra tra poveri. C’era da aspettarselo: essendo in parte responsabili di questa situazione, non avendo fatto nulla per difendere il lavoro in questo Paese, ora si sentono minacciati da una misura che potrebbe risolvere tanti problemi ai disoccupati e ai 5 milioni di italiani che vivono in povertà. E dunque attaccano. Poco male, abbiamo iniziato a prenderci finalmente cura di tutte quelle persone lasciate indietro e dimenticate dalla politica, e andiamo avanti. È inaccettabile che le critiche vengano dai più privilegiati, con stipendi stellari e pensioni d’oro. Ma noi abbiamo già iniziato a tagliarli!". Lo scrive su Facebook Davide Tripiedi, deputato del MoVimento 5 Stelle e vice presidente della Commissione Lavoro alla Camera.