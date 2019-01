Reddito,Parisi (Anpal): "Io primo navigator. Entro maggio ne assumeremo 6mila"

Nel 1996 in America "sono stato uno dei primi social scientist ad utilizzare i dati amministrativi per aiutare le famiglie bisognose a uscire da una condizione di poverta', eliminando gli ostacoli al lavoro per far intraprendere loro un percorso di autosufficienza". Era "il concetto di 'navigator', dell'orientatore che cerchiamo di fare oggi in Italia". Si presenta cosi' Domenico PARISI, presidente designato dal governo alla guida dell'Anpal, Agenzia nazionale politiche attive lavoro, nel corso di una audizione in commissione Lavoro alla Camera. PARISI, una lunga carriera negli Stati Uniti, professore alla Mississippi State University, ricorda di aver lavorato da vicino "con molti politici americani" quando il congresso intraprese "un radicale cambiamento" del welfare. "Nel 1996 venne introdotto un nuovo modello che prevedeva che i partecipanti si impegnassero in una attivita' lavorativa per usufruire dei benefici", un sistema "non molto differente dal reddito di cittadinanza" e il patto per il lavoro. Nel 1998, prosegue PARISI, "il congresso americano varo' l'istituzione dei centri per impiego (gli american job center) per coordinare tutte le politiche attive del lavoro a livello locale, insomma la stessa cosa che stiamo facendo noi per favorire il raggiungimento del lavoro". Il designato presidente dell'Anpal crede che "il reddito di cittadinanza sia uno dei programmi sociali piu' innovativi degli ultimi anni", puo' offrire "una opportunita' per conivolgere i giovani nel mondo del lavoro che sono una parte essenziale per avere una economia sostenibile sul lungo periodo".

REDDITO. PARISI (ANPAL): ENTRO MAGGIO ASSUMEREMO 6 MILA NAVIGATOR - "Io sono molto ottimista, penso proprio che riusciremo ad assumere entro maggio i 6 mila navigator. Sono figure che ancora non esistono, vogliamo prendere persone con laurea e formarli sul campo". Cosi' Domenico PARISI, presidente designato dal governo alla guida dell'Anpal, l'Agenzia nazionale politiche attive lavoro, nel corso di una audizione in commissione Lavoro alla Camera.

REDDITO. PARISI (ANPAL): TRUMP MI VOLEVA SEGRETARIO AL LAVORO - "Creeremo un modello italiano, portero' la mia esperienza in America. Io ho una reputazione, non mi sono occupato solo del Mississipi, sono stato considerato da Trump come uno dei possibili segretari al lavoro". Lo dice Domenico PARISI, presidente designato dal governo alla guida dell'Anpal, l'Agenzia nazionale politiche attive lavoro, nel corso di una audizione in commissione Lavoro alla Camera. "I miracoli si possono fare se pensiamo alla forza lavoro come a un investimento- sostiene- in Mississipi sono arrivate Toyota e Continental portando posti di lavoro e nessuno l'avrebbe mai detto".