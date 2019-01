'Reditto di cittadinanza coi fondi Ue'. M5S: 'Via libera dall'Europarlamento

“Il nostro impegno in favore dei poveri è lo stesso in Italia e in Europa, e anche qui portiamo a casa risultati. Il Parlamento europeo, infatti, ha approvato una proposta che prevede che il reddito di cittadinanza, in futuro, potrà essere co-finanziato con fondi Ue. La proposta è contenuta nelle linee guida del Fondo sociale europeo plus, che ora dovranno essere approvate da Commissione e Consiglio. Ringraziamo i nostri colleghi del MoVimento 5 Stelle a Strasburgo per l’intenso lavoro che ha condotto a questo importante risultato”. Così, in una nota congiunta, i deputati del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni Lavoro e Politiche Ue.

“Il nuovo Fondo, che finanzierà iniziative concrete per i cittadini europei più svantaggiati, poveri o disoccupati, partirà dal 2021 e con un budget di 120,4 miliardi: quasi 20 miliardi in più rispetto a quanto aveva proposto la Commissione”, proseguono i portavoce del MoVimento 5 Stelle.

“Il cambiamento è annunciato e non tarderà ad arrivare: le prossime elezioni europee ci danno nuova carica per portare avanti grandi battaglie per tutti quelli che sono stati vessati dall’austerity negli ultimi anni e dimenticati dalle istituzioni europee”, concludono i deputati.