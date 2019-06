Relatech debutta su AIM Italia: così l’IT sbarca in Borsa

Oggi Borsa Italiana dà il benvenuto su AIM Italia a Relatech, PMI innovativa che offre servizi di supporto alla trasformazione digitale delle aziende, proponendosi come Digital Solution Provider. La società porta a 119 il numero delle aziende quotate su AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e rappresenta la diciannovesima ammissione da inizio anno, di cui la quindicesima su AIM Italia.

In fase di collocamento Relatech ha raccolto 4,1 milioni di Euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 20,22%, con una capitalizzazione pari a 20,1 milioni di Euro. Il valore della produzione del 2018 ammonta a circa 14,4 milioni di Euro. Relatech è stata assistita da Advance SIM in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator. Banca Finnat ha agito come Specialist.

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Con grande piacere diamo oggi il benvenuto su AIM Italia a Relatech, azienda che arricchisce il listino di modernità e innovazione. Il mercato dei capitali supporterà Relatech nella competizione in un settore, quello dell’Information Technology, in grande e veloce espansione”.

Pasquale Lambardi, Fondatore, Presidente e CEO di Relatech, ha affermato: “Siamo onorati di entrare a far parte di AIM Italia. La quotazione rappresenta per noi un traguardo ambizioso raggiunto dopo anni di impegno, passione e determinazione. Dal 2001 Relatech si contraddistingue, nonostante il mercato altamente competitivo, per la qualità, la professionalità e il carattere innovativo delle proprie soluzioni. Oggi inizia per noi una nuova sfida, posizionarci come player digitale di riferimento e rinnovare la fiducia degli investitori che hanno saputo accogliere con entusiasmo le nostre idee, supportando concretamente il nostro percorso di crescita”.