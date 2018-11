Renault, Carlos Ghosn arrestato a Tokyo per evasione fiscale: il titolo crolla

La tv pubblica giapponese Nhk e altri organi di informazione sostengono che il numero uno dell'Allenza Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, e' stato arrestato dopo essere stato interrogato dai pubblici ministeri giapponesi per varie irregolarita', inclusa una sottostima delle sue entrate fiscali. "L'ufficio del procuratore distrettuale di Tokyo ha arrestato Ghosn, presidente della Nissan, con l'accusa di violazione della legge sugli strumenti finanziari e sugli scambi", ha annunciato la Nhk.

Il titolo della compagnia automobilistica francese Renault perde il 12% a Parigi, dopo le voci di un possibile arresto di Carlos Ghosn, capo di Renault e presidente di Nissan. La compagnia nipponica ha convocato una conferenza stampa.

In precedenza, il quotidiano Ashai Shimboun aveva fatto sapere che Carlos Ghosn era stato ascoltato dalla magistratura giapponese. Ghosn e' sospettato di non aver dichiarato al fisco tutti i propri guadagni. "La Procura di Tokyo - scrive il giornale nipponico citando fonti vicine all'inchiesta - ha chiesto lunedi' sera a Ghosn di presentarsi volontariamente per rispondere del sospetto di aver violato la legge. E' sospettato di non aver rivelato tutti i suoi redditi. "Viene interrogato e verra' arrestato una volta confermate le accuse", aggiunge Asahi.

Anche l'agenzia Jiji ha poi fornito notizie simili e, secondo la tv pubblica Nhk, gli uffici di Nissan a Yokohama, vicino Tokyo sono stati perquisiti. Ghosn, 64 anni, guida l'alleanza Renault-Nissan, la quale grazie anche al contributo fondamentale dell'acquisto di Mitsubishi, si e' guadagnata la prima posizione fra i costruttori mondiali per numero di vetture e veicoli commerciali venduti nel 2017, superando il gruppo Volkswagen e Toyota.

Fin dalla primavera del 1999 Ghosn lavora spesso a Tokyo per rimettere in piedi Nissan, unita' di Renault. Dal 2017 ha ceduto al delfino Hiroto Saikawa la guida di Nissan, restando pero' a capo del consiglio di amministrazione.