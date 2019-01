Renault, Ghosn si è dimesso da tutti gli incarichi

Renault: la Maire, Carlos Ghosn si e' dimesso

Carlos Ghosn si e' dimesso dai suoi incarichi nella casa automobilistica francese Renault. Lo rivela, secondo Reuters, il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire intervistato da Bloomberg Television a Davos. "Carlos Ghosn si e' appena dimesso ieri sera", ha detto Le Maire.

Il consiglio della Renault si riunira' oggi per sostituire Ghosn, una mossa che potrebbe alleviare le tensioni con il partner nipponico Nissan, dopo l'arresto di Ghosn in Giappone per presunta cattiva condotta finanziaria. Il cda della compagnia francese prendera' in considerazione la proposta di nomina del presidente uscente della Michelin, Jean-Dominique Senard a presidente e la promozione del vice di Ghosn, Thierry Bollore come Ceo. Lo hanno hanno riferito a Reuters fonti vicine all'operazione.