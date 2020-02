Renault, il compenso di de Meo potrebbe superare 6 milioni. Più di Ghosn

Luca de Meo, il nuovo amministratore delegato di Renault, in carica dal prossimo primo luglio, ricevera' uno stipendio piu' ricco rispetto ai suoi predecessori, Thierry Bollore' e Carlos Ghosn. Stando a una nota della casa automobilistica francese, il manager ricevera' una parte retributiva fissa annuale di 1,3 milioni di euro e bonus legati alle performance, per una cifra complessiva che potra' superare i 6 milioni.



Infatti, Bollore' riceveva circa 3,7 milioni tra fisso e bonus, mentre Ghosn, escludendo la retribuzione ricevuta per l'incarico in Nissan, che gli consentiva di superare i 15 milioni di euro all'anno, solo per Renault aveva diritto a un massimo di 4,7 milioni.



In particolare de Meo potra' contare su una retribuzione fissa annuale da 1,3 milioni di euro in dodici mensilita', una somma variabile fino al 150% del fisso (ovvero un massimo di 1,95 milioni) da assegnare sulla base degli obiettivi raggiunti e un compenso variabile di lungo termine fino a un massimo di 75.000 azioni Renault (pacchetto valutato 2,6 milioni di euro al valore attuale del titolo, ovvero circa 35 euro per azione). Il totale teorico e' appunto poco inferiore a 6 milioni di euro se si considera un andamento invariato del titolo nel corso degli anni, ma che potrebbe essere piu' alto se le azioni acquisteranno valore.