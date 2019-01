Il Tribunale di Tokyo ha respinto come previsto una richiesta di scarcerazione del numero uno di Renault, Carlos Ghosn, presentata dai legali del manager all'indomani della sua prima udienza in aula. I giudici temono infatti che Ghosn, se rimesso in liberta', possa fuggire o inquinare le prove. Ghosn e' stato arrestato lo scorso 19 novembre e accusato di frode finanziaria e fiscale.