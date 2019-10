Renault, la crisi non risparmia la Losanga. Al via il tavolo auto al Mise

La crisi dell'auto non è solo tedesca. Anche i gruppi francesi delle quattroruote non si sentono molto bene. A cominciare da Renault, ex promessa sposa di Fca che ha appena lanciato un profit warning. Segnale che ha allarmato il mercato, tanto che l'indice Stoxx600 dei titoli dell'auto è il peggiore sui listini europei (arretra dell'1,6%). Complice anche l'annuncio di un rallentamento degli ordini da parte di Volvo che perde il 4% alla Borsa di Stoccolma.





Il tutto mentre in Italia nel pomeriggio si apre finalmente al Ministero dello Sviluppo economico il tavolo di crisi sul settore dell'automotive con 50 persone in rappresentanza delle associazioni di impresa, dei sindacati e di singole aziende del settore, una lunga marcia che dovrebbe portare all’adozione di una politica industriale per l’automotive capace, almeno nelle intenzioni, di governare la transizione verso l’elettrico e di una cabina di regia al Mise.

Così a Piazza Affari, le vendite colpiscono soprattutto Fiat Chrysler (-1,5%) e Pirelli (-1,9%). Ma vanno giù anche i titoli della componenstistica come Sogefi (-1%). A Francoforte -1,6% Continental, -1,3% Daimler, -0,9% Bmw.

Alla Borsa di Parigi le azioni del gruppo Renault fanno -14,3%, una performance che riporta i prezzi ai minimi da 6 anni e mezzo (aprile 2013) in area 47 euro. Ieri sera, il gruppo della Losanga, che ha appena licenziato il suo Ceo Thierry Bollorè sostituendolo pro-tempore con il direttore finanziario Clotilde Delbos, ha tagliato la guidance per il 2019 a causa di un "ambiente economico meno favorevole delle attese e a fronte di un quadro regolatorio che richiede costi sempre maggiori".

Dopo aver annunciato ricavi nel terzo trimestre in calo dell'1,6% a 11,3 miliardi di euro, la casa automobilistica transalpina ha stimato un calo dei ricavi tra il 3% e il 4% nell'intero anno e un margine operativo al 5% rispetto al 6% annunciato in precedenza.

Gli analisti del Credit Suisse hanno sottolineato come l'esposizione di Renault in Turchia e Argentina si stia facendo sentire e le vendite della Clio non stanno dando il contributo atteso. La stessa casa di investimento è convinta che la pressione sulla redditività si potrà far sentire anche nella prima parte del 2020 e che una riduzione delle quote del marchio Dacia, complici le maggiori emissioni di CO2, dovrebbe pesare sulla profittabilità di gruppo.

Il rallentamento di Renault assieme a quello delle case automobilistiche teutoniche che nei trimestri scorsi hanno sempre controbilanciato il calo della domanda di forniture da parte di Fca preoccupa le circa 6 mila imprese (di cui molte Pmi, con oltre 156 mila addetti diretti) legate all'industria tricolore delle quattroruote, aziende che diventano 250 mila con l’indotto industriale collegato e che corrisponde al 7% del totale degli addetti dell’intera manifattura italiana. Un valore della produzione di 93 miliardi di euro, pari a oltre il 5,3% del Pil. Una bella gatta da pelare per Patuanelli.