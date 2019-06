Renault-Nissan,accordo su governance.Pace Parigi-Tokyo agevola il dossier Fca

Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi è arrivata la conferma: Nissan e Renault hanno risolto la situazione di stallo sulla governance societaria del gruppo giapponese che metteva a rischio l'alleanza, di cui fa parte anche Mitsubishi. Nissan ha infatti diffuso una nota in cui annuncia le nomine per il board e per le commissioni chiave.



In particolare, Nissan ha risolto uno dei punti più spinosi della contesa con Renault e ha deciso di assecondare le richieste del gruppo francese, che chiedeva maggiore rappresentazione: l'amministratore delegato di Renault Thierry Bollore ha dunque ottenuto un posto nella commissione audit e il presidente Jean-Dominique Senard un seggio in quella nomine.



Senard aveva minacciato di astenersi dal voto sul piano per la governance durante la riunione annuale di Nissan, in calendario per il 25 giugno, se le sue richieste non fossero state accolte. La decisione di Nissan e' stata bene accolta da Renault: "L'accordo raggiunto sulla presenza di Renault nella nuova governance di Nissan conferma lo spirito di dialogo e reciproco rispetto che esiste all'interno dell'alleanza", si legge in una nota della casa francese.



Per quanto riguarda le altre nomine, Yasushi Kimura, advisor della compagnia petrolifera Jxtg Holdings sara' presidente del board e Senard sarà vicepresidente. La commissione nomine sarà presieduta da Masakazu Toyoda, che sara' lead independent outside director. Il tema della governance di Nissan e, piu' in generale, quello dello stato di salute dell'alleanza con Renault e Mitsubishi sono di particolare attualita' dopo il naufragio delle trattative su una fusione con controllo al 50% tra Fca e Renault.



Secondo il Financial Times, l'allentamento delle tensioni all'interno dell'alleanza potrebbe portare a una riapertura delle trattative con il gruppo italo-americano, che per il momento resta a guardare. L'alleanza potrà essere tra gli argomenti di discussione tra il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro giapponese Shinzo Abe, che si vedranno durante il G20 di Osaka, la prossima settimana.