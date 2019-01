Renault, Senard nominato presidente. Thierry Bollorè Ceo

E' Jean-Dominique Senard il nuovo presidente di Renault. Lo ha nominato il consiglio di amministrazione della casa automobilistica francese che ha scelto Thierry Bollore' come ceo. Il tandem sostituisce Carlos Ghosn e pone fine all'era del presidente e ceo che aveva gestito Renault dal 2005. Ghos, in prigione da piu' di due mesi in Giappone, aveva presentato ieri le dimissioni.

"Il nuovo presidente Jean-Dominique Senard, rappresentera' Renault in seno all'Aleanza" con Nissan, precisa Renault. Senard, attuale ceo di Michelin, restera' in carica "fino alla fine del suo mandato a maggio", insieme alla presidenza di Renault cui e' stato eletto, ha fatto sapere il gruppo dei pneumatici in una nota. "Jean-Dominique Senard ha voluto prendere in considerazione l'esercizio simultaneo dei suoi due mandati nella politica di remunerazione che si applichera' a lui in Michelin durante questo periodo, sotto forma di una riduzione della retribuzione", ha chiarito il gruppo di Clermont.

Nel frattempo l'alleato Nissan "ha salutato" in una dichiarazione la nomina del tandem Senard-Bollore' al timone della Renault con il ceo Hiroto Saikawa che ha detto di auspicare "una migliore comunicazione" dopo diverse settimane "difficili" dopo l'arresto dell'ex ceo Carlos Ghosn a novembre. "Siamo lieti di poter aprire un nuovo capitolo nella nostra storica partnership" ha affermato il manager.