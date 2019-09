Pd, Renzi non mette a rischio Conte. La scissione vista dai mercati

Non è certo passato inosservato sui mercati l’addio al Pd di Matteo Renzi e, soprattutto, la contestuale fuoriuscita di 30 parlamentari circa a seguito fra Senato e Camera. Configurazione che rende l’ex premier decisivo per le votazioni a Palazzo Madama e che rappresenta dunque una golden share renziana per la stabilità futura del neo governo e della sopravvivenza della stessa legislatura. Tanto che, secondo quanto filtra da Palazzo Chigi, alla telefonata del senatore di Scandicci che gli preannunciava la decisione il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe manifestato perplessità sulla mossa e soprattutto sulla tempistica, spregiudicata secondo molti, di Renzi.





Mentre anche il sito del Wall Street Journal, il blasonato giornale di riferimento della comunità finanziaria mondiale, riporta in home page le volontà di Renzi di formare un proprio partito, sul mercato secondario dei titoli di Stato gli investitori, appresa l’ufficializzazione della fuoriuscita dell’ex premier dai Dem che potrebbe portare in dote effetti destabilizzanti per il secondo esecutivo Conte salutato con favore dall’Ue, hanno fatto scattare le vendite sui Btp decennali, riportando lo spread a 141 punti base.



Una risalita di otto punti rispetto alla chiusura di ieri, in uno scenario favorevole di politica monetaria espansiva che vedrà a novembre la Bce, in una ripresa del quantitative easing, tornare ad acquistare titoli di Stato: ieri, in avvio di giornata, lo spread aveva toccato infatti il nuovo minimo da maggio 2018 a quota 131.





E’ indubbio, quindi, che il mercato abbia guardato agli ultimi sviluppi sul fronte politico italiano, traendone delle conseguenze operative, senza scaricare gli attraenti Btp. “Si è trattato solamente di movimenti fisiologici, prese di beneficio. Già venerdì, dopo gli annunci di Mario Draghi che avevano portato il differenziale Btp-Bund ad abbassarsi di 20 punti, lo spread era tornato a salire”, spiega infatti ad Affaritaliani.it Vincenzo Longo, market strategist di IG Markets che sottolinea dunque come il movimento sul segmento dell’obbligazionario sovrano sia da leggersi piuttosto come "un’intenzione degli operatori di monetizzare le operazioni messe a segno nelle sedute precedenti, approfittando del newsflow negativo" in arrivo a sorpresa dall’Italia.





Secondo lo strategist, “gli investitori sono stati convinti dalle parole di Renzi che ha espresso fiducia al neo governo, assicurando che dai suoi parlamentari arriverà il sostegno per la futura vita e azione dell’esecutivo, fronti dunque che non verranno messi in discussione dalla creazione di un partito renziano e da nuovi gruppi parlamentari”.

Le considerazioni che vengono fatte sui mercati invece sono più legate "alle prossime tornate elettorali e sulla futura forza del Pd alle urne”. Potenzialità per gli investitori ora azzoppate dalla fuoriuscita. Dunque, per il momento, lunga vita al Conte-bis. L'incertezza non è un pericolo per taglio delle tasse, crescita, sostenibilità del debito e Btp.