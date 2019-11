Renzi vs Quota 100. Salvini: "Pensione la darete alle persone già al cimitero"

La sperimentazione triennale della Quota 100, per il 2019-2021, non prevede come sappiamo una somma pura di età anagrafica e contributiva, ma fissa il paletto di età a 62 anni e di conseguenza 38 di contributi effettivi. L’11 Novembre, lo ha reso noto l’INPS, le domande con questa opzione hanno superato le 200mila richieste.

Numeri in crescita, che smentiscono categoricamente il leader di Italia Viva, Matteo Renzi che addirittura alla presentazione del nuovo simbolo ad ottobre tuonava: “Quando diciamo che quota 100 non va bene non stiamo attaccando gli anziani, stiamo dicendo che 20 miliardi di euro in tre anni per 150.000 persone sono un’assurdità.”

Spiace anche che più recentemente, uno stesso sindacalista – oggi Sottosegretario al Ministero dell’Economia – si sia mostrato contrario alla legge. Pier Paolo Baretta ha detto che la misura “costa tanto”, e che " se non si fa nulla, dal 2022 ci sarebbe uno scalone ". Obiezione non troppo sensata, visto che lo scalone c’è stato proprio con l’introduzione della Fornero, sbalzando anche di dieci anni avanti chi aveva quasi maturato il diritto alla quiescenza.

La sensazione è che le prerogative sociali si siano trasformate in un mercato, una merce da trattativa politica per raggranellare un po’ di soldi qua e là per altre mancette elettorali, e soprattutto un gioco in cui in questo momento i gruppi parlamentari stanno facendo valere la propria forza ed i propri “ricatti”.

Lo stesso Salvini intervenendo da Floris su La7, alla punzecchiatura sui “soldi buttati”, ha replicato: “Lei sa che c’era gente con la schiena rotta e con le mani che non funzionavano più a cui abbiamo restituito 2-3-4 anni di vita anticipati e lasciato il posto di lavoro ad un ragazzo di 20 anni? E abbiamo fatto contento il 20enne ed il 60enne. Sta cosa del risparmio mi fa impazzire, la prossima volta la pensione te la diamo quando sei crepato sotto 2 metri di terra al cimitero.”

