Salone della CSR 2019: per Enel sì a sostenibilità e integrazione

Giulia Genuardi, Head of Sustainability Planning and Performance Management Innovation di Enel ha partecipato al seminario "Da strategia di sostenibilità a piano strategico integrato" tenutosi l’1 ottobre 2019 all'Università Bocconi di Milano, in occasione del Salone della CSR e dell’innovazione sociale.

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è riconosciuto come il più importante evento in Italia per tutte le organizzazioni che hanno fatto della sostenibilità un driver strategico. Giunto alla 7° edizione, è un’occasione di aggiornamento, di confronto e di networking: un appuntamento atteso da operatori, docenti e studenti e da tutti coloro che credono nello sviluppo sostenibile.

Enel partecipa al Salone della CSR e dell'innovazione sociale. Affaritaliani.it ha intervistato Giulia Genuardi, Head of Sustainability Planning and Performance Management Innovation di Enel, la quale ha esposto il proprio punto di vista sui valori CSR.

Salone della CSR e dell’innovazione sociale 2019 (7° edizione): “I territori della sostenibilità”

Quali sono i territori dove nasce, cresce e si sviluppa la sostenibilità? Un viaggio lungo l’Italia alla scoperta di esperienze innovative e un percorso nei territori della mente, geografie del pensiero dove le idee nascono, crescono e si trasformano. Il territorio come spazio fisico da preservare e valorizzare ma anche come spazio ideale da coltivare perché la sostenibilità diventi un valore per tutti. Per fare rotta verso un futuro più responsabile.

Quando la sostenibilità arriva a coinvolgere il Consiglio di Amministrazione, significa che è entrata a pieno titolo nelle strategie aziendali modificando anche la governance dell’organizzazione. Nel seminario si sono affrontati diversi aspetti: dalla pianificazione di strategie di sostenibilità, alla definizione degli strumenti di misurazione; dalla condivisione interna, alle opportunità e criticità di quando si comunica l’impegno sociale e ambientale. L’integrazione della sostenibilità nelle politiche aziendali rappresenta un cambio di passo verso un modello economico più sostenibile.

