Retail Summit 2019: al via la due giorni dedicata al mondo del commercio

Si apre a Stresa la quarta edizione del Retail Summit, la due giorni di formazione e networking dedicata al mondo del commercio. Quest’anno, focus sulle competenze necessarie agli operatori moderni e sui modelli di governance vincenti

Modelli di governance vincenti nel retail, competenze manageriali, di selezione e formazione, ma anche di come il digitale e l’intelligenza artificiale possano diventare alleati straordinari nel migliorare la conoscenza del consumatore, aiutando i retailer a offrire servizi sempre più personalizzati e distintivi: questi i temi al centro della quarta edizione del Retail Summit – l’incontro annuale rivolto a top manager e imprenditori del retail, del franchising e della distribuzione moderna, che si propone di presentare e approfondire le eccellenze del retail per interpretare la contemporaneità e le prospettive per lo sviluppo futuro – si apre oggi all’Hotel Regina Palace di Stresa. Organizzato da FOOD, Confimprese ed EY, il Retail Summit 2019 si articolerà su due giorni, alternando sessioni plenarie e occasioni di networking informale.

RETAIL SUMMIT 2019: GLI OBIETTIVI

L’edizione di quest’anno si propone l’obiettivo di riflettere sulle nuove competenze che gli operatori del commercio moderno devono mettere in campo per affrontare un mercato in continuo cambiamento e un consumatore sempre più attento ed esigente.

(articolo in aggiornamento)