Rgi acquisisce Novum, software vendor leader sul mercato assicurativo tedesco

RGI, leader in Europa nella trasformazione digitale delle compagnie assicurative, ha annunciato oggi di avere acquisito il 100% di NOVUM, società leader nell’area DACH e specializzata nello sviluppo di soluzioni software per la gestione del core business delle compagnie assicurative.

L’operazione consolida la leadership di RGI sul mercato EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), grazie ad una presenza più capillare del Gruppo nell’area DACH (Germania, Austria e Svizzera) e all’ampliamento dell’offerta di soluzioni cloud per la gestione del core business assicurativo. NOVUM rappresenterà l’asse portante della strategia di crescita del Gruppo nell’area DACH, in cui RGI, insieme al management attuale, continuerà a sostenere gli investimenti sul piano industriale e sugli asset esistenti, mantenendo un focus esclusivo sulla trasformazione digitale del mercato assicurativo europeo. La strategia segue la positiva esperienza di due anni fa con l’acquisizione di Kapia Solutions, che oggi opera con il brand KAPIA-RGI in qualità di competence center sui mercati locali di Francia e Lussemburgo.

“L’acquisizione di NOVUM è in linea con il nostro piano di espansione nel mercato EMEA tramite operazioni di M&A. La nostra strategia di crescita per linee esterne è quella di essere aggregatori di realtà d’eccellenza che condividano la nostra vision e il nostro approccio tecnologico nello sviluppo di front-end e core systems. NOVUM ci consentirà di posizionarci come partner consolidato nei Paesi chiave per il nostro mercato”, ha dichiarato Vito Rocca, CEO di RGI.

Gioia Ghezzi, Presidente di RGI, ha commentato: “Sono molto soddisfatta dell’acquisizione di NOVUM, che rappresenta un’altra pietra miliare per una crescita profittevole di RGI nel mercato Europeo. L’integrazione di NOVUM contribuirà al posizionamento di RGI come gruppo tecnologico caratterizzato da una visione globale e da competenze locali”.

“Siamo felici di aver trovato un partner come RGI, che condivide con noi gli stessi obiettivi strategici. La propensione di NOVUM all’internazionalizzazione, specialmente nell’Europa Centrale, insieme alla presenza locale, ha guidato negli anni il nostro sviluppo. Continuiamo a credere che una tecnologia d’avanguardia, una vision europea con esperienza locale, la competenza su mercati diversi e persone altamente qualificate siano la chiave del successo nel nostro settore. Siamo lieti di supportare RGI per raggiungere questi obiettivi”, ha dichiarato Michael Kraus, CEO di NOVUM.

Raja Hadji-Touma, Direttore Generale di Corsair Capital, partner strategico e finanziario di RGI, ha commentato: “Questo importante accordo conferma la positiva crescita del Gruppo e offre a RGI un’opportunità unica per consolidare ed espandere ulteriormente la sua posizione di leadership sul mercato. Continueremo a sostenere RGI in questa nuova fase di sviluppo e implementazione della strategia aziendale”.

L’acquisizione di Novum è il secondo investimento dell’anno per RGI, dopo quella ad aprile 2019 di Unimatica, società leader in Italia nelle soluzioni paperless e di firma elettronica.

A proposito di RGI

RGI, fondata ad Ivrea nel 1987 ed oggi leader in Europa nel mercato della trasformazione digitale delle compagnie assicurative, è una società indipendente specializzata nello sviluppo e implementazione di soluzioni modulari di Policy Administration System dedicate a compagnie, banche-assicurazioni, agenti, broker e promotori finanziari, per tutti i canali distributivi e tutte le linee di business. Con un team di circa 1000 professionisti, costantemente in crescita, distribuiti in 15 sedi situate in Italia, Francia, DACH area, Lussemburgo, Irlanda e Maghreb, RGI nei suoi oltre trent’anni di attività ha digitalizzato il business di oltre 100 compagnie assicurative e 300 broker dell’area EMEA. Il forte orientamento all’innovazione tecnologica e il focus esclusivo sull’industry assicurativa sono le basi che hanno permesso al Gruppo di sviluppare e diversificare la propria offerta, raggiungendo eccellenti livelli qualitativi nella proposta di soluzioni e di servizi ad alto valore aggiunto. La Società è controllata da Corsair Capital, gruppo di investimenti globale nel settore dei servizi finanziari. www.rgigroup.com

A proposito di Novum

Novum sviluppa soluzioni software innovative per il mercato internazionale delle assicurazioni basate sugli standard qualitativi del “Made in Germany”. Con oltre 25 anni di esperienza nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni informatiche di avanguardia, Novum adotta metodi e procedure consolidati per l’implementazione, in sicurezza e minimizzando rischi e costi, delle sue pluripremiate soluzioni software della famiglia di prodotti V’ger. Novum ha sviluppato sia software verticale su piattaforme standard, sia soluzioni per il mercato assicurativo, fornitori di servizi finanziari, società Fintech. Attualmente oltre 150 persone lavorano per il Gruppo nelle sedi di Norimberga, Colonia, Salisburgo, Vienna, Maribor e Zurigo. www.novum-online.com

A proposito di Corsair Capital

Corsair Capital LLC, che comprende una riconosciuta piattaforma di private equity, è un investitore leader nel settore dei servizi finanziari. Corsair Capital investe trasversalmente in diverse aree geografiche e in tutti i segmenti del settore dei servizi finanziari, tra cui payments, assicurazioni, asset management, istituti di deposito e specialty finance in Nord America e Europa Occidentale. www.corsair-capital.com