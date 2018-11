Ricerca: Cda del Cnr delibera 1.200 assunzioni

Via libera alla assunzione di 1200 persone del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Stamattina il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha infatti deliberato un primo piano di assunzione a tempo indeterminato per circa 1.200 persone. Si tratta della fase iniziale di un piano di stabilizzazioni piu' ampio che continuera' gia' da gennaio. "Questo avverra' anche grazie alle risorse economiche aggiuntive messe a disposizione dal MIUR nel finanziamento ordinario", ha spiegato Massimo Inguscio, presidente del CNR. Il piano e' maturato "Nell'ambito di una ampia e condivisa strategia che vede il MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, e il CNR, Consiglio nazionale delle ricerche, impegnati a valorizzare il capitale umano e a proteggere un patrimonio umano e scientifico di professionalita' e competenze straordinario" si legge in una nota diffusa dal CNR. Le assunzioni riguardano circa 1200 persone "con vari profili professionali, che prenderanno servizio entro il 31 dicembre 2018", ha detto Inguscio. Si tratta della fase iniziale di un piano di stabilizzazioni piu' ampio che continuera' gia' dal mese di gennaio con l'assunzione di un numero significativo di titolari di contratti flessibili, per i quali sono in corso di espletamento le relative procedure, e per le figure professionali che la legge identifica come 'non prioritarie'. "Questo avverra' anche grazie alle risorse economiche aggiuntive messe a disposizione dal MIUR nel finanziamento ordinario", continua Inguscio. A questo rilevante numero di assunzioni, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, si aggiungono ulteriori prese in servizio a tempo indeterminato entro la fine del corrente mese di 214 persone, tra ricercatori e tecnologi, in base a precedenti delibere, e alcune decine di primi ricercatori e dirigenti di ricerca che sono stati vincitori di concorsi appositamente banditi nelle varie Aree strategiche su cui opera la ricerca del CNR. Sempre con riferimento alle Aree strategiche si ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2018 sono stati pubblicati 25 bandi per il reclutamento di 145 nuovi ricercatori.