Richard Branson verso la luna, il magnate porta i viaggi nello spazio in Borsa

Prima dell'allunaggio, lo sbarco in Borsa. Virgin Galactic, la societa' di viaggi spaziali del vulcanico miliardario britannico Richard Branson, sara' la prima (e per ora unica) societa' di turismo spaziale le cui azioni potranno essere scambiate da tutti su un mercato regolamentato, quello della Borsa di New York. La start up spaziale, in cui Branson ha investito circa un miliardo di dollari, ha annunciato che si fondera' con Social Capital Hedosophia, un veicolo d'investimento privo di attivita' industriali e dotato solo di cassa, gia' quotato a Wall Street. L'effetto delle 'nozze', che si celebreranno nella seconda meta' del 2019, sara' quello di portare Virgin Galactic in Borsa saltando le impegnative procedure per una Ipo. Nell'operazione Social Capital Hedosophia impegnera' i 700 milioni di dollari raccolti tra gli investitori, a cui si aggiungeranno altri 100 milioni iniettati direttamente dal suo fondatore Chamath Palihapitiya, che diventera' presidente di Virgin Galactic. A Branson e il suo socio arabo Mubadala Investment andranno 300 milioni. Il resto finanziera' la crescita di Virgin Galactic, di cui Social Capital Hedosophia deterra' il 49% del capitale. Al gruppo post-fusione e' stato attribuito un valore di 1,5 miliardi di dollari, pari a 2,5 volte i ricavi. Per ora la societa' ha raccolto prenotazioni da oltre 600 facoltosi aspiranti astronauti disposti a pagare almeno 250 mila dollari per un viaggio nello spazio in cui sperimentare l'assenza di gravita' e vedere la curvatura della terra. "I grandi progressi nel nostro programma di test di volo dimostrano che siamo sulla buona strada per iniziare il servizio commerciale", ha affermato Branson parlando di "alba di una nuova era" per le societa', che potra' "aprire lo spazio a nuovi investitori" e "migliaia di nuovi astronauti". Il gruppo, che nel 2014 ha vissuto il dramma della morte di un suo pilota a causa di un incidente in volo, portera' nello 'Spazioporto' di New Mexico il suo quartier generale operativo, in cui verranno concentrati oltre 100 dipendenti e il suo veicolo spaziale VSS Unity. A dicembre Branson, che con Jeff Bezos di Amazon ed Elon Musk di Tesla si contende il primato del turismo spaziale, aveva annunciato il suo primo viaggio spaziale nel 2019, a cui far seguire le attivita' commerciali, che a regime dovrebbero essere svolte con una flotta di 30-40 veicoli.