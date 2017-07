Richard Ginori: 2 nuovi ingressi per rafforzare la struttura organizzativa

Richard Ginori, massima espressione dell’eccellenza italiana nell'alta manifattura artistica della porcellana, annuncia la nomina di due nuove figure chiave: Lorenzo Nuti quale Worldwide Sales Director e Annalisa Tani in qualità diBrand and Product Director.

Le nomine s’inseriscono in un più ampio percorso di rafforzamento della struttura organizzativa e manageriale di Richard Ginori con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la presenza commerciale del marchio sul mercato nazionale e internazionale, implementare lastrategia di riposizionamento verso l’alto di gamma, promuovendo le lavorazioni a maggior valore aggiunto, e rispondere al meglio alle sfide di un mercato sempre più competitivo, attraverso un approccio customer-oriented che coniughi con successo una nuova creatività con un profondo rispetto della storia, tradizione e artigianalità del marchio.

All’interno di tale percorso, Lorenzo Nuti è stato nominato nuovo Worldwide Sales Director. Nuti riporterà direttamente al Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Giunchedi e avrà il compito di potenziare la presenza del marchio sul mercato globale, rinforzando la performance dei mercati più maturi (Italia, Giappone e America) e accelerando la penetrazione nei mercati con forte potenziale (Europa, Russia, Area del Golfo e Cina).

Lorenzo Nuti, 42 anni, ha maturato un’esperienza di circa 20 anni a livello internazionale in EMEA, America, Giappone e Greater China presso marchi internazionali del settore del lusso (Vacheron Constantin, Montegrappa, Baccarat) nelle aree del marketing e delle vendite.Lorenzo Nuti parla fluentemente 6 lingue, tra cui cinese e giapponese.

Nell’ambito dello stesso percorso strategico di rafforzamento della struttura organizzativa e manageriale di Richard Ginori s’inserisce anche la nomina di Annalisa Tani quale Brand and Product Director del marchio.

Annalisa Tani riporterà direttamente al Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Giunchedi e avrà la responsabilità delle aree Sviluppo Prodotto, Marketing e Comunicazione di Richard Ginori con l’obiettivo di tutelare e accrescere il valore del marchio, proseguire e accelerare il processo di consolidamento sul mercato internazionale e garantire la coerenza delle diverse iniziative di comunicazione.

Annalisa Tani, 51 anni, ha maturato oltre 20 anni di esperienza professionale in numerose aziende con incarichi nazionali e internazionali di crescente responsabilità in area prodotto, licenze e marketing in gruppi di primaria importanza, come Habitat, Frette, Giorgio Armani, Versace, Esselunga, Zucchi Group, attive nel design, nella moda e nella grande distribuzione. Tutto ciò le ha permesso di sviluppare un forte orientamento strategico e una significativa propensione all’innovazione e al cambiamento, nonchè una grande conoscenza nello sviluppo dei Brand, dall’analisi della concorrenza, allo sviluppo dell’offerta, dall’ideazione di collezioni all’individuazione delle tendenze.