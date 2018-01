Richemont lancia Opa sul 100% di Ynap

Un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria è stata promossa dalla Compagnie financière Richemont - attraverso il veicolo Rlg Italia Holding - sulle azioni ordinarie di YNap a fronte del pagamento per cassa di un corrispettivo pari a 38 euro per azione ordinaria. Lo rende noto la società del lusso quotata in Borsa Italia. In funzione di ciò, il consiglio di amministrazione riunitosi ieri a seguito della ricezione dell'impegno irrevocabile di Cfr ad annunciare, oggi, la propria decisione di promuovere l'offerta, ha deliberato una deroga allo standstill, assunto da Cfr (e dalle sue affiliate) del patto parasociale sottoscritto in data 31 marzo 2015 tra Ynap, da un lato, e Cfr e Richemont Holdings (Uk), dall'altro, fornendo pertanto il consenso della società all'acquisto, da parte di Cfr di azioni o altri strumenti finanziari di YNap nell'ambito dell'offerta. La società è assistita da BofA Merrill Lynch e da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, in qualità di advisor finanziari. Gatti Pavesi Bianchi agisce in qualità di consulente legale.

L'offerta di Richemont, attuale azionista di controllo di YNap con il 75,03%, mostra un premio del 25,6% sulla chiusura di venerdì e del 27% sul prezzo medio ponderato degli ultimi tre mesi. Il corrispettivo massimo complessivo dell'offerta per Richemont potrà essere pari a 2,7 miliardi di euro. Se Richemont raccoglierà oltre il 90% delle azioni sul mercato partirà il delisting da Borsa Italiana e avrà luogo la fusione per incorporazione di YNap nel gruppo svizzero. La sede di YNap resterà comunque in Italia. L'obiettivo dell'operazione è investire ulteriori risorse per accelerare il percorso di crescita di YNap e rafforzarne la posizione nel settore del lusso online. Questo si tradurrà in maggiori investimenti in prodotto, tecnologia, logistica, persone e marketing.

YNAP: AD SU OPA RICHEMONT, E' UN MOMENTO MEMORABILE

"Oggi è un momento memorabile per Yoox Net-A-Porter. Richemont, già il nostro maggior azionista, ha deciso di promuovere un'offerta pubblica per acquisire l'intera YNap". Lo afferma Federico Marchetti, fondatore di Yoox e amministratore delegato di YNap in riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Compagnie financière Richemont sulle azioni ordinarie di YNap a 38 euro per azione. "Come ha dichiarato Richemont, il razionale dell'operazione è investire ulteriori risorse con l'obiettivo di accelerare il solido percorso di crescita di YNap e rafforzarne la posizione di leadership nel lungo termine nel settore del lusso online. Questo si tradurrà in maggiori investimenti in prodotto, tecnologia, logistica, persone e marketing. YNap continuerà ad essere gestita come società distinta, garantendo così la neutralità ed attrattività della propria piattaforma per tutti i marchi del lusso", aggiunge. La sede rimarrà in Italia. Dopo la quotazione in Borsa di Yoox nel 2009, a poco più di 4 euro per azione, e la fusione nel 2015 con YNap, "abbiamo creato, in un paio d'anni, il leader mondiale nel settore del lusso online, con oltre 2 miliardi di euro di ricavi. Sono profondamente grato a tutte le persone che hanno reso possibile questa impresa senza precedenti". La prospettiva "di non possedere più il 4% del capitale azionario non cambia assolutamente il mio impegno imprenditoriale in YNap", conclude il fondatore Marchetti.

YNAP: PRESIDENTE RICHEMONT, PRONTI AD ACCELERARE CRESCITA GRUPPO

"Siamo orgogliosi di avere preso parte alla crescita di Net-A-Porter sin dalle fasi iniziali del suo sviluppo e alla creazione di Yoox Net-A-Porter, il principale retailer operante a livello mondiale nel settore del lusso online. Con questo ulteriore passo, intendiamo rafforzare la presenza e il focus di Richemont sul canale digitale, che sta assumendo un'importanza critica per soddisfare i bisogni dei clienti del lusso". Così Johann Rupert, presidente di Richemont, commenta l'opa totalitaria lanciata su YNap. "Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti dal management di YNap guidato da Federico Marchetti e intendiamo supportarlo nel futuro per perseguire la loro strategia e accelerare ulteriormente la crescita del business. Grazie al nostro impegno di lungo periodo e alle nostre risorse, vediamo una rilevante opportunità per rafforzare ulteriormente la leadership di YNap nell'e-commerce del settore del lusso, espandendo il business nelle attuali e in nuove aree geografiche, aumentando la disponibilità e la varietà dei prodotti, e continuando a sviluppare servizi e contenuti senza eguali per l'esigente clientela di oggi", aggiunge. "Quale parte del nostro gruppo, YNap continuerà a essere gestito come un business distinto, assicurando così che rimanga una piattaforma neutrale ed altamente attrattiva per i brand del lusso", chiosa Rupert.