Riciclaggio: oltre 100mila operazioni sospette. 700 per terrorismo

Boom di segnalazioni antiriciclaggio nel 2016. Quelle trasmesse all'Uif dagli operatori hanno raggiunto quota 101.065 unita', livello oltre otto volte superiore a quello che si registrava alla costituzione dell'Unita' informativa. A riferirlo e' il direttore della struttura,Claudio Clemente, secondo cui i dati "testimoniano il cambiamento profondo nell'atteggiamento dei soggetti obbligati.

Fino alla riforma del 2007", ha detto presentando la Relazione annuale, "essi apparivano restii alla collaborazione, spesso trincerandosi dietro improprie motivazioni di lealta' verso il cliente o di eccessiva onerosita' del sistema segnaletico". Non solo le segnalazioni sono aumentate, ma sempre piu' tempestivo e' stato il loro inoltro. Nel 2008, primo anno di attivita' della Uif, ha rilevato Clemente, solo il 20 per cento di esse veniva inviato entro 30 giorni dall'esecuzione dell'operazione sospetta; la quota, gia' salita nel 2013 fino al 35 per cento, si e' attestata nel 2016 al 43 per cento; nel corrente anno e' pari a circa il 48 per cento.

Ovviamente, ha proseguito il direttore dell'Uif, "l'accresciuta capacita' dei soggetti obbligati di rilevare e segnalare tempestivamente le anomalie ha agevolato anche l'adozione di provvedimenti di sospensione delle operazioni non ancora eseguite, premessa per interventi di sequestro dei fondi illeciti da parte dell'Autorita' giudiziaria. Analoghi miglioramenti si riscontrano sul fronte della effettiva rilevanza criminale delle operazioni individuate dai segnalanti. Il sistema di segnalazione delle operazioni sospette si e' rivelato sempre piu' capace di fornire informazioni finanziarie utili per aprire nuovi scenari d'indagine e per supportare, nei procedimenti gia' in corso, la ricostruzione di schemi criminali complessi". Anche in questo caso sono i dati a parlare. Nel 2016 il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ha ritenuto di interesse a fini d'indagine oltre il 70 per cento delle segnalazioni analizzate; il 31 per cento di esse riguardavano soggetti su cui non sussistevano informazioni pregiudizievoli.

L'Uif ha fatto il suo, aumentando la propria capacita' di analisi. Nel 2016, ha riferito ancora Clemente, sono state analizzate e trasmesse agli Organi investigativi 104 mila segnalazioni; lo stock di quelle in attesa di lavorazione e' stato ridotto, a fine anno, a sole 4.700 unita'; erano 17 mila a fine 2010 e 35 mila nel 2011. Cresce costantemente la sintonia tra la valutazione del livello di rischio attribuito dalla Uif a ciascuna segnalazione e quella attestata nel feedback ricevuto dalla Guardia di 6 Finanza e dalla Dia: nell'ultimo triennio dal 73 per cento all'82 per cento dei casi esaminati.