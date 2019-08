Riforma delle regole di bilancio. Ue, arriva l'ok di Christine Lagarde

La futura presidente della Bce, Christine Lagarde, e' favorevole a una revisione delle regole che fissano i paletti per i bilanci nazionali ed anche alla creazione di un strumento per aiutare l'Eurozona ad affrontare momenti di difficolta'. Lo scrive il 'Financial Times' online. Lagarde ritiene in particolare che la revisione delle regole offrira' l'occasione "per valutare l'efficacia dell'attuale quadro normativo e discutere delle opzioni per la sua riforma".

Secondo Lagarde, le modifiche dovrebbero servire soprattutto a incentivare i Paesi dell'Eurozona a creare, durante i cicli economici positivi, margini da utilizzare poi nei momenti di difficolta'. Lagarde, che a novembre subentrera' a Mario Draghi alla guida della Bce, ha formulato le sue osservazioni rispondendo al questionario inviatole dall'Europarlamento nel quadro della procedura per la sua nomina. Nei giorni scorsi, sempre il Financial Times aveva dato conto di un documento tecnico di riflessione, elaborato a livello di funzionari della Commissione europea, in cui si prospetta la possibilita' di rivedere le regole Ue fissate dal Patto di stabilita' - e non solo - alla luce delle difficolta' a rispettarne paletti e obiettivi emerse in questi anni. Qualche settimana fa, davanti agli europarlamentari, la futura presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, aveva assicurato che si sarebbe utilizzata tutta la flessibilita' prevista dall'attuale quadro normativo per sostenere gli investimenti e la crescita.