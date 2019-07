RINA e Digital Magics lanciano la call per startup e PMI innovative

RINA, multinazionale di certificazione, ispezione, testing, classificazione e consulenza, e Digital Magics, incubatore di startup digitali quotato in Borsa Italiana, lanciano Augmented Inspection: la Call for Innovation per tutte le startup e PMI innovative italiane che operano nel settore Industria 4.0.

La Call Augmented Inspection ha l’obiettivo di identificare i migliori progetti innovativi digitali sul monitoraggio, sulla sicurezza e sull’ottimizzazione di asset e processi produttivi e di manutenzione, con focus particolare su raccolta dati e creazione di analisi predittive, in ottica di smart production.

Le due aree di interesse della Call for Innovation di RINA e Digital Magics sono:

Monitoraggio Asset e Ispettore 4.0: servizi e prodotti per monitorare asset critici (es. piping, valvole, pompe, serbatoi, strutture on-shore, off-shore) finalizzati a intercettare in tempo reale eventuali guasti o malfunzionamenti, in particolare: tecnologie da dare in dotazione all’ispettore come sensori posti sui macchinari ed eventuali wearable device (dispositivi indossabili), che consentano di individuare con tempestività fenomeni critici ed effettuare controlli più efficaci; tecnologie di realtà aumentata da installare sull’asset per il monitoraggio da remoto, tramite acquisizione real-time di dati e attivazione di sistemi di allarmistica o diagnosi.

Grazie alle innovazioni sviluppate dalle startup e dalle PMI, il lavoro dell’ispettore diventerà più efficace e si creerà un ambiente sicuro, protetto e monitorato in maniera continuativa.

Tecniche di Analisi Predittive: soluzioni per innovare un intero processo produttivo, con focus su tecniche di produzione, sistemi di monitoraggio, gestione informatica di dati e realizzazione di analisi predittive partendo dalla raccolta di dati storici.

I risultati dovranno includere l’ottimizzazione degli interventi di manutenzione e monitoraggio di processi e asset produttivi, utilizzando ad esempio algoritmi di machine learning.

Saranno selezionate 10 startup e PMI innovative più promettenti, fra tutte le candidature ricevute, per partecipare all’Innovation Day, Mercoledì 25 settembre, presso la sede di RINA a Genova. La giuria composta dal Top Management di RINA e Digital Magics valuterà i progetti presentati e sceglierà le startup o PMI per possibili collaborazioni di Open Innovation commerciali e strategiche.

“La sfida che abbiamo deciso di cogliere è offrire le nostre competenze ingegneristiche, riconosciute a livello globale, attraverso layers digitali ad alto impatto. Siamo, quindi, costantemente alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative, sia da integrare alla nostra offerta di servizi sia per offrirne di completamente nuovi, in modo tale da anticipare le esigenze dei clienti; in quest’ottica abbiamo voluto aprire un canale di Open Innovation per individuare e valorizzare le migliori idee disponibili tra le realtà innovative più promettenti. In Digital Magics abbiamo un partner affidabile che ci supporta nel perseguire un obiettivo così strategico nel percorso di digitalizzazione dei nostri processi e servizi”, ha affermato Giosuè Vezzuto, Chief Digital Officer RINA.

“In tutto il mondo l’industria sta cambiando i propri processi produttivi grazie all’innovazione, che incide in maniera incredibile sull’automatizzazione e sull’interconnessione. Con questa Call per RINA, vogliamo individuare le migliori soluzioni dei talenti digitali italiani, che stanno sviluppando nuove tecnologie per l’utilizzo e la valorizzazione dei dati e del lavoro, migliorando il rapporto fra l’uomo e la macchina”, ha dichiarato Layla Pavone, Chief Innovation Marketing and Communication Officer di Digital Magics.