Rinnovabili: Eni gas e luce acquisisce il 70% di Evolvere

Eni gas e luce, società controllata al 100% da Eni, ha oggi sottoscritto un accordo con L&B Capital, azionista di maggioranza di Evolvere S.p.A., che consente a Eni gas e luce di acquisire il 70% di Evolvere S.p.A., con la possibilità di acquisire successivamente il restante 30% della società a condizioni già concordate fra le parti.

L’operazione, che sarà perfezionata al ricevimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti, ha una valenza strategica per Eni gas e luce, che diventa leader nella generazione distribuita di energia rinnovabile da impianti fotovoltaici in Italia, in linea con la mission di Eni, che punta a creare valore attraverso la transizione energetica.

Con l’acquisizione di Evolvere, Eni gas e luce, leader nella commercializzazione di gas, luce e soluzioni energetiche con 8 milioni di clienti in Italia, rafforza la promessa di accompagnare i propri clienti nel fare un miglior uso dell’energia per usarne meno. Questa acquisizione segue di poche settimane l’ingresso di Eni gas e luce nel mercato della e-mobility, attraverso il lancio di una gamma di soluzioni di ricarica domestica e business per i veicoli elettrici.

Evolvere è leader nel settore della generazione distribuita in Italia con circa 11.000 impianti fotovoltaici in gestione, di cui circa 8.000 impianti di proprietà installati presso clienti domestici e business, per una potenza complessiva di circa 58MW. L’offerta della società comprende la vendita, l’installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo per clienti residenziali e business con potenze fino a 20 KW.

Inoltre, grazie ad una piattaforma tecnologica proprietaria, la società offre ai propri clienti la possibilità di controllare e gestire da remoto la propria abitazione, oltre a strumenti avanzati di analisi energetica per monitorare la produzione e ridurre i propri consumi.

Evolvere è anche in fase pilota in Lombardia per i servizi di flessibilità legati alle soluzioni UVAM (Unità Virtuali Abilitate Miste) residenziali e ben posizionata per beneficiare dello sviluppo delle comunità energetiche secondo quanto previsto della Direttiva Europea RED II di prossimo recepimento in Italia.

L’Amministratore Delegato di Eni gas e luce Alberto Chiarini ha dichiarato: “In un mercato dell’energia in cui i clienti finali assumono un ruolo più attivo, diventando allo stesso tempo produttori e consumatori, l’acquisizione di Evolvere consente a Eni gas e luce di diventare leader nel mercato della generazione distribuita da fonti rinnovabili in Italia, in coerenza con la mission di Eni di creare valore attraverso la transizione energetica”.

“A seguito dell’acquisizione, Eni gas e luce è nelle migliori condizioni per creare ulteriore valore – aggiunge Alberto Chiarini – mettendo a disposizione di Evolvere nuove opportunità commerciali, coinvolgendo i propri business partner e dotando la società delle risorse necessarie a cogliere appieno le opportunità di un mercato in forte crescita”.

ll mercato degli impianti fotovoltaici di piccola taglia in Italia è previsto in forte crescita nei prossimi 4 anni, con una media di 290 MW all’anno di nuova potenza installata, potendo contare su un bacino potenziale di quasi 9 milioni di case mono o bifamiliari, al netto dei quasi 800.000 prosumer (produttori e consumatori di energia) già in essere. A loro Evolvere propone l’installazione di sistemi di accumulo per massimizzare l’autoconsumo e valorizzare la cessione di flessibilità alla rete, nonché servizi avanzati di monitoraggio della produzione dell’impianto fotovoltaico in essere.