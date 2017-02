Ripresa, per l'Istat l'economia italiana migliora

Prosegue il ritmo di crescita dell'economia italiana: lo rileva l'Istat nella nota mensile. "In Italia si rafforza la ripresa del settore manifatturiero a cui si associano il miglioramento del potere d'acquisto delle famiglie e l'incremento degli investimenti. L'indicatore anticipatore segnala il proseguimento dell'attuale ritmo di crescita dell'attivita' economica", si legge.

L'Istat vede anche un miglioramento per i prossimi mesi: "A gennaio l'indice del clima di fiducia dei consumatori ha segnato una diminuzione legata al peggioramento del clima economico e il clima futuro, solo in parte attenuato dal miglioramento del clima personale e corrente. La fiducia delle imprese e' migliorata in tutti i principali comparti a eccezione del commercio al dettaglio. L'indicatore anticipatore segnala prospettive di miglioramento dell'attivita' economica per i prossimi mesi". Nel terzo trimestre 2016, i consumi delle famiglie italiane sono aumentati dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, favoriti dall'incremento del reddito disponibile e del potere di acquisto. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici e' stata pari al 9,3%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.

Nel quarto trimestre 2016, l'occupazione e' rimasta stabile dopo la crescita consistente registrata nei primi due trimestri e il lieve calo in T3. Tuttavia gli occupati dipendenti a tempo indeterminato sono diminuiti rispetto al terzo trimestre (-0,3%, -39 mila unita'), a fronte di un aumento dei dipendenti a termine (+1%, +25 mila unita') e degli occupati indipendenti (+0,2%, +8 mila unita'). Sempre nel quarto trimestre, la ripresa dell'occupazione a riguardato unicamente gli ultracinquantenni (+1,3%), mentre e' stata registrata una riduzione degli occupati per tutte le altre fasce di eta'. Nel comunicato riferito ai dati di dicembre, l'Istat ha diffuso per la prima volta un'analisi dell'effetto della componente demografica sulle variazioni tendenziali dell'occupazione per classe di eta'. Al netto degli effetti demografici, la cui manifestazione piu' consistente e' l'aumento della popolazione con 50 e piu' anni, a dicembre la performance occupazionale e' risultata, su base tendenziale, positiva in tutte le classi di eta'. In particolare, l'occupazione per la fascia di eta' 15-49, al netto del calo demografico, risulterebbe positiva (+76 mila unita').

Il tasso di disoccupazione e' salito nel corso del trimestre dall'11,8% (ottobre) al 12% (novembre e dicembre), tornando cosi' ai livelli di inizio 2015. L'aggregato delle persone in cerca di occupazione e' aumentato in modo significativo (+2,6% rispetto al terzo trimestre): l'incremento e' stato registrato per entrambi i sessi e per tutte le classi di eta' ed e' avvenuto a fronte di una diminuzione complessiva degli inattivi (-0,6%). I dati relativi al terzo trimestre del 2016 avevano gia' evidenziato una diminuzione della fascia di inattivi piu' vicini al mercato del lavoro (le forze di lavoro potenziali, -5,7% rispetto al terzo trimestre del 2016) e dei cosiddetti "scoraggiati" (cioe' degli inattivi che hanno smesso di cercare lavoro perche' ritengono di non trovarlo, -10,2% la variazione tendenziale percentuale). Queste tendenze avvengono a riflesso dell'intensificarsi delle azioni di ricerca di lavoro. Nella media del 2016 la retribuzione oraria e' cresciuta dello 0,6% rispetto all'anno precedente. Rimane comunque elevata la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo per il totale dell'economia (50,5%).