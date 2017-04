Molti investitori istituzionali, tra cui i fondi pensione e le compagnie di assicurazione, gli index providers, le agenzie di rating e i gestori di patrimoni stanno iniziando a prendere sempre più in considerazione anche le metriche sociali ambientali e di governance (ESG) attraverso le quali valutare la sostenibilità delle aziende.

Un focus specifico è rivolto alle organizzazioni la cui gestione comporta un positivo impatto sul cambiamento climatico attualmente in corso, che adottano strategie di disinvestimento dai combustibili fossili, prestando attenzione ai rischi e alle opportunità che la transizione verso una economia a basso utilizzo del carbone comporta e non sono causa di elevate emissioni di gas ad effetto serra.

IL CONVEGNO ALL'UNIVERSITA' BICOCCA DI MILANO

Dalla collaborazione tra AIAF Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari, DI.SEA.DE Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università Bicocca di Milano e PLEF Fondazione Planet Life Economy Foundation nasce il Convegno “Rischi climatici e strategie di investimento socialmente responsabili” che si svolge il 3 maggio, dalle 9 alle 17.30, presso l’Aula Auditorium dell’Università Bicocca di Milano. Edificio U12, via Vizzola, 5 - 20126 - Milano.

L’appuntamento è parte di un ampio progetto di ricerca denominato “La comunicazione dei rischi climatici e le strategie di investimento socialmente responsabili” che ha coinvolto oltre trenta organizzazioni appartenenti al mondo della finanza e degli investimenti responsabili, compagnie di assicurazione e fondi pensione, società di rating, aziende, ordini religiosi, ESG index provider e esperti di analisi di sostenibilità.

La partecipazione all’evento è gratuita ma è richiesta la conferma di partecipazione entro il 30 aprile. Durante il convegno sarà disponibile il servizio di traduzione simultanea.

IL QUADERNO AIAF PRESENTATO DA ANDREA GASPERINI

I risultati sono stati raccolti in un Quaderno AIAF e saranno illustrati nel corso del Convegno da Andrea Gasperini, socio AIAF e Project leader Gruppo di Ricerca “Mission Intangibles®, Federica Doni dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca ed Emanuele Plata, Presidente Planet Life Economy Foundation (PLEF).

Sarà disponibile gratuitamente anche l'e-book "Il trend green è inarrestabile" che contiene le interviste ad Andrea Gasperini, pubblicate da Paolo Brambilla sul quotidiano online Affari Italiani nel corso del 2016 e 2017 per conto di Market Wall e di ActionNews Agenzia di stampa.

PRESENTI IMPORTANTI ORGANIZZAZIONI

L’evento, patrocinato dal Comitato Scientifico dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) e sponsorizzato da ETHO Capital, e con la media partnership di ETicaNews, vedrà la partecipazione e gli interventi di esperti del settore. Saranno coinvolte importanti organizzazioni sul tema del climate change e degli investimenti responsabili tra le quali Carbon Tracker, non-profit financial think-tank inglese, esperto su unburnable carbon e stranded assets, Etho Capital un investment manager USA con un ETF quotato al Nasdaq in società climate leaders e la Federazione degli Organismi Cristiani FOCSIV impegnata nelle campagne per il disinvestimento dalle fonti fossili e per il reinvestimento in energie pulite, esperti del mondo della finanza come Deutsche Bank ed Amundi oltre a società leader sui temi della sostenibilità e la gestione delle tematiche ambientali come Assicurazioni Generali e Pirelli e C. Spa e la Federazione Utilitalia che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas.

DUE TAVOLE ROTONDE

Saranno due le tavole rotonde, una al mattino e l'altra al pomeriggio. La prima è “Finanza: rischi climatici e investimenti sostenibili”, moderata dal dr. Ugo Bertone, Direttore delle pubblicazioni AIAF, la seconda “La prospettiva delle aziende: i contributi al SDG 13 “Climate Action” moderata dal professor Marco Frey, Direttore dell'Istituto di Management presso la Scuola Superiore Sant'Anna. Ci si confronterà sulla crescente attenzione che gli investitori stanno prestando alla sostenibilità, ai fattori ESG (Environmental, Social and Governance), ai rischi climatici e al capitale naturale in funzione della creazione di valore.

COMITATO SCIENTIFICO

ANDREA AMADUZZI - Università di Milano-Bicocca

PAOLO ANDREI - Presidente dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)

JILL ATKINS - University of Sheffi eld, UK SILVIO BIANCHI MARTINI - Università di Pisa

PAOLA BONGINI - Università di Milano-Bicocca

FEDERICA DONI - Università di Milano-Bicocca

LUCIANO MARCHI - Presidente della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA)

ALBERTO NOBOLO - Università di Milano-Bicocca

PAOLA ORLANDINI - Università di Milano-Bicocca

ARTURO PATARNELLO - Università di Milano-Bicocca

ALESSANDRA TAMI - Università di Milano-Bicocca

COMITATO ORGANIZZATIVO

FEDERICA DONI - Università di Milano-Bicocca

MARIA VITTORIA FRANCESCHELLI - Università di Milano-Bicocca

MARIA CLEOFE GIORGINO - Università di Milano-Bicocca

Planet Life Economy Foundation (www.plef.org) è una libera Fondazione senza scopo di lucro che, dal 2003, si occupa di dare concretezza ai principi della Sostenibilità al fine di includerli nelle dinamiche gestionali dell'impresa, facendo attenzione alle reali aspettative dei cittadini/consumatori. PLEF promuove la realizzazione di un nuovo modello economico e sociale - Renaissance Economy - in grado di creare vero “Valore“ (economico, sociale, ambientale, umano) e occupazione, superando le tesi contrapposte della “Crescita” o della “Decrescita”. Dal 2013 è membro del Consiglio Nazionale della Green Economy, struttura consultativa dei Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico. Dal 2016 è membro dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nata per far crescere nella società italiana la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarla allo scopo di realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

ETHO Capital

Etho Capital is an investment manager that builds investment solutions that simultaneously deliver superior environmental, social and financial performance. Etho Capital’s approach is unique in that it utilizes quantitative efficiency metrics and qualitative environmental, social, governance (ESG) expertise to create broadly diversified investment strategies that deliver compelling performance while substantially reducing greenhouse gas emissions across industry sectors.

Ian Monroe President & Chief Sustainability Officer ETHO Capital: The case for investing in climate efficiency USA