Risiko delle Borse, Euronext alza l'offerta su Oslo

Euronext aggiorna l'offerta d'acquisizione per la Borsa di Oslo, contesa dall'americana Nasdaq, proponendo un prezzo di 158 corone norvegesi (16,11 euro) per azione contro le 145 precedenti (14,79 euro). Lo annuncia una nota. Il prezzo supera del 4% quello che Nasdaq aveva offerto il 30 gennaio (152 corone per azione). L'offerta di Euronext a questo punto passa da 625 milioni di euro a 695 milioni contro i 673 milioni di Nasdaq a fine gennaio.

Un prezzo di 158 corone per azione rappresenta un premio del 44% in rapporto ai corsi della Borsa di Oslo al 17 dicembre 2018. Si allunga anche il periodo di adesione all'offerta dall'11 febbraio alle 17,30 all'11 marzo, stessa ora, con la riserva di estenderlo ulteriormente. Euronext, che gestisce gia' le Piazze di Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Lisbona e Dublino, ricorda di aver gia' ottenuto il sostegno della maggioranza degli azionisti della Borsa di Oslo (50,5% del totale delle azioni in circolazione).

Il consiglio di amministrazione, di contro, ha assunto la decisione irrevocabile di sostenere un'offerta concorrente, a prescindere dalla durata, e non ha mai indicato a Euronext che sarebbe stato favorevole a un'offerta rivista. La proposta di Nasdaq gode del sostegno unanime della direzione esecutiva e del cda della Borsa di Oslo, che avevano respinto la prima offerta di Euronext.

"Noi crediamo fermamente che un matrimonio con Euronext darebbe alla Borsa di Oslo vantaggi chiari e superiori a qualsiasi altra offerta", insiste Stephane Boujnah, direttore generale di Euronext, nel comunicato. Euronext conta che l'operazione possa concludersi nel corso del secondo trimestre 2019.