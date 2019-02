Banca Generali, 2018 in crescita e outlook ottimista. Dividendo di 1,25 euro

Il 2018 di Banca Generali si è chiuso con "un utile netto di 180 milioni, in diminuzione del 12% rispetto all'anno precedente che aveva beneficiato del forte contributo legato all'andamento dei mercati finanziari". Lo ha annunciato la Banca guidata da Gian Maria Mossa, specificando che "al netto però di queste voci, l'utile netto ricorrente ha mostrato una crescita del 48% a 128 milioni, a dimostrazione dell'efficacia delle molte iniziative messe in atto per aumentare la sostenibilità dei ricavi e l'efficienza operativa". Banca Generali ha registratro una crescita delle masse totali a 57,5 miliardi (+3%) e - includendo le recenti acquisizioni di Valeur e Nextam - il dato è da rivedere ulteriormente al rialzo a circa 60 miliardi di euro. La raccolta netta dell'esercizio scorso si attesta a 5 miliardi, ai quali si possono sommare 430 milioni già consuntivati nel primo mese del 2019.



Dal punto di vista patrimoniale, la banca riporta un cet 1 ratio al 17,5% e un Total capital ratio al 19%. Parametri che tengono conto della proposta di dividendo di 1,25 euro per azione che il board ha deliberato di presentare all'Assemblea degli azionisti convocata per il 18 aprile in prima convocazione. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un risultato molto solido di cui siamo soddisfatti per la forza di tutte quelle voci ricorrenti che testimoniano la validità e sostenibilità del nostro modello di business. In un anno contrassegnato dalla forte volatilità dei mercati che ha impattato i ricavi variabili, siamo riusciti non solo ad aumentare le dimensioni delle masse e il perimetro dei clienti, ma anche a gettare le basi per un nuovo slancio nella crescita futura siglando due operazioni straordinarie e sancendo una partnership di grande importanza come quella con Saxo. Abbiamo allargato la gamma d’offerta presentandoci in modo ancor più distintivo e competitivo nelle soluzioni di investimento, lanciato tanti nuovi progetti all’avanguardia, e quasi raddoppiato le dimensioni delle masse sotto consulenza evoluta, raccogliendo crescenti consensi nei servizi di wealth management che ci avvicinano ulteriormente agli imprenditori. Nonostante la prudenza sulla congiuntura globale e le incognite geopolitiche all’orizzonte continuiamo a registrare il dinamismo di una domanda che ci riconosce qualità e professionalità, e per questo siamo fiduciosi di poter continuare a crescere guadagnando quote di mercato nel settore del risparmio”.