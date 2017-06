Roaming addio, telefonate dall'estero come in Italia. Ma attenti alle trappole

Tlc: da giovedi' fine del roaming, a Malta "assemblea digitale"

E' ormai questione di ore: giovedi' e' il 15 giugno, data fissata da tempo come quella per la "fine del roaming" nell'Unione europea. L'estate che sta per cominciare sara' quindi la prima in cui tutti gli europei potranno viaggiare all'estero senza preoccuparsi di dover pagare tariffe maggiorate per l'uso del telefono, in particolare quello "smart", per le conversazioni, i messaggi e la navigazione su internet. In quello stesso giorno e' stata fissata a Malta l'annuale "assemblea digitale" in cui esperti e operatori discutono del futuro digitale dell'Europa.

A beneficiare di tariffe uguali a quelle di casa ('roam like at home' e' lo slogan Ue) sara' una quota consistente dei 754 milioni di abbonati europei, pari a quasi i due terzi secondo le stime di Bruxelles (il dato e' di fine 2016). Ormai quasi tutti i principali operatori telefonici hanno iniziato ad applicare il nuovo regime, e chi non provvedera' entro il 15 giugno sara' soggetto ai controlli delle autorita' nazionali che dovranno sanzionare gli inadempienti. Per gli operatori ci sara' una riduzione degli introiti calcolata complessivamente in oltre un miliardo; ma, come spiegano fonti della Commissione europea, solo 36 piccoli operatori, dei 5-6.000 che offrono i loro servizi in tutta Europa, si sono finora avvalsi della possibilita' di chiedere una deroga temporanea, che e' stata gia' concessa dalle autorita' nazionali a 25 fra loro. Sono soprattutto piccoli operatori virtuali del nord Europa, di paesi come Danimarca, Lettonia e Norvegia, in cui gia' da prima le tariffe erano molto contenute: i cosiddetti "casi specifici ed eccezionali" sui cui conti le nuove regole determinano perdite significative, ovvero "superiori al 3% del margine realizzato sui servizi mobili", secondo la Commissione. La fine del roaming si applica in tutti i paesi Ue e ai tre dello Spazio economico europeo (Norvegia, Liechtenstein e Islanda) ma non per gli altri, come la Svizzera, Andorra o il principato di Monaco.



Il processo che ha portato alla fine del roaming e' cominciato una decina di anni fa: i prezzi del roaming si sono gia' ridotti in questo periodo di oltre il 90%. Le misure messe a punto da Bruxelles prevedono che gli operatori possano intervenire in caso di abuso dimostrato, come per esempio l'acquisto di sim in paesi in cui le tariffe sono inferiori per usarli in quelli piu' cari.

Roaming addio, ma occhio alle trappole

Le società di telefonia daranno la caccia a persone che utilizzano stabilmente un sim italiana all'estero, quindi occhio alla distinzione tra viaggiatori occasionali e viaggiatori sleali, all'estero in pianta stabile. Se questi clienti avranno toccato punte di consumo "anomalo" in almeno 4 mesi, entro due settimane saranno invitate a cambiare comportamento, come spiega Repubblica, altrimenti rischieranno un sovrapprezzo "a tutti i servizi".



Occhio inoltre a chi ha il traffico illimitato. In giro per l'Europa non si potrà navigare proprio senza limiti ma ci saranno dei tetti superati i quali si pagherà un sovrapprezzo. Meglio informarsi bene, dunque, prima di partire.



"Esperti della Commissione, regolatori nazionali e associazioni di consumatori stanno controllando attentamente gli sviluppi del mercato in tutti i paesi per essere sicuri che le nuove regole siano rispettate - ha scritto il vicepresidente della Commissione Andrus Ansip, responsabile dell'agenda digitale - e c'e' qualche caso di operatori che hanno annunciato cambiamenti tariffari che potrebbero non essere compatibili con le regole, o utilizzano la fine del roaming per alzare i prezzi delle tariffe nazionali. Ma le regole dovranno essere applicate rigidamente, e se non le rispetteranno saranno penalizzati". Nessuna societa' in Europa, sottolinea ancora Ansip, "ha motivo di usare la fine del roaming come scusa per aumentare i prezzi". La fine del roaming e' il primo degli elementi principali della realizzazione di un "mercato unico digitale" e Bruxelles confida che sia presto un "evidente successo"





Roaming: Tim azzera i costi in Europa



Tim "elimina definitivamente" i costi del roaming nei Paesi dell'Unione europea. E' quanto si legge in una nota che spiega: dal 15 giugno tutti i clienti Tim consumer e business potranno continuare ad utilizzare la propria tariffa nazionale, per navigare in Internet, chiamare e inviare sms, senza costi aggiuntivi e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento europeo 2016/2286. Tim applichera' quindi le stesse condizioni tariffarie previste per le offerte nazionali. Pertanto Giga, minuti e sms inclusi nelle opzioni potranno essere utilizzati nei Paesi dell'Unione Europea come in Italia. L'eliminazione dei costi roaming - si legge nella nota - avverra' nell'ambito di viaggi occasionali e del legame stabile con l'Italia, al fine di prevenire abusi e utilizzi anomali. Tim ricorda che sono gia' disponibili offerte con opzioni roaming incluso, valide non soltanto nei Paesi Ue ma anche in Svizzera e, per alcuni piani tariffari, negli Usa oltre che in molti altri Paesi del resto del mondo. Info al servizio clienti 119 o su tim.it.





Renzi: anche fine costi roaming e' battere populismo





"Una piccola notizia, forse. Ma frutto di una lunga battaglia, iniziata con il Semestre europeo di presidenza italiana e decisa nel 2015 : giovedi' prossimo, 15 giugno, i cittadini potranno viaggiare in Europa senza tariffe roaming. Via il sovrapprezzo su sms, chiamate e navigazione internet. Dico una piccola notizia, perche' l'Unione Europea va fatta soprattutto su altro, dalla difesa comune all'immigrazione", ma, sottolinea Matteo Renzi dalla sua pagina Facebook, "e' un passo in avanti sul quale abbiamo lavorato tantissimo". "Del resto la sfida dell'innovazione, banda larga, contenuti digitali, smart city, e' una straordinaria opportunita' per rendere l'Europa piu' solida e piu' unita. Il populismo - segnala il segretario Pd - si batte facendo concreti passi in avanti nella vita delle persone, non nei salotti e nei convegni. Avanti, insieme".