Roberto Barbieri da oggi è il nuovo amministratore delegato della Gesac.

Roberto Barbieri, sessantasei anni, già dirigente di Aeritalia e successivamente di Finmeccanica prima di guidare la Sagat di Torino, è il nuovo amministratore delegato di Gesac, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Napoli. Sostituisce Armando Brunini, dall’8 gennaio amministratore delegato di Sea che ha in gestione il sistema aeroportuale di Linate e di Malpensa. Per Barbieri si tratta di un ritorno di fiamma all’ombra del Vesuvio. Fu proprio Barbieri, assessore comunale al Bilancio e alle Risorse strategiche della giunta Bassolino ad accompagnare l'aeroporto nel processo di privatizzazione nell'agosto 1997, quando gli enti pubblici azionisti cedettero al gruppo inglese BAA, il 35% delle quote. Con l'acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza da parte di BAA, lo scalo di Napoli risultò il primo aeroporto italiano ad essere privatizzato. Della sua esperienza amministrativa si ricorda però anche la prima emissione obbligazionaria di un comune italiano sul mercato finanziario americano. Barbieri eredita da Brunini l'aeroporto di Napoli, cresciuto negli ultimi cinque anni dell'82% in termini di movimento passeggeri, attestandosi al quinto posto nella classifica degli scali nazionali, e destinato a superare nel 2019 la soglia dei dieci milioni. Tra i nodi da sciogliere per il neopresidente sarà la messa a punto del sistema aeroportuale regionale con la gestione dello scalo di Salerno Pontecagnano il cui piano di sviluppo è stato approvato due giorni fa.