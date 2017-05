Roger Federer brand ambassador di Barilla, promuoverà i prodotti del gruppo

Barilla con Federer. Il gruppo emiliano alimentare, secondo quanto riferisce Primanoline.it, ha stretto un accordo di collaborazione con uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, per la promozione dei propri prodotti pasta e sughi nel mondo. “Per tanti anni ho nutrito il sogno che Roger potesse unirsi a Barilla nell’affascinante missione di aiutare la gente a mangiare meglio, per la propria salute e la sostenibilità del Pianeta,” ha dichiarato il Vicepresidente Luca Barilla.

“Ora questo sogno è diventato realtà.” Lo sport è energia, slancio, impegno, ricorda una nota. E la pasta non è solo un alimento fondamentale per gli sportivi; è un’irrinunciabile fonte di carboidrati per tutti. Alla base della dieta mediterranea, la pasta è buona per il suo gusto, per la salute delle persone e del Pianeta. Per Luca Barilla “Roger è una persona e un atleta straordinario che nel corso della sua lunga carriera ha dimostrato principi e comportamenti che gli hanno permesso di conquistare i cuori di milioni di persone nel mondo. Siamo certi che i suoi valori e il suo grande carisma, uniti alla nostra storia e al nostro stile imprenditoriale, saranno di grande supporto nel portare la Barilla ancora più lontano nella sua missione”.

Secondo Roger Federer, “la pasta e i sughi Barilla mi danno tutta l’energia di cui ho bisogno sui campi da tennis, ma anche per godermi il tempo che passo assieme alla mia famiglia. La pasta fa parte della mia alimentazione quotidiana da così tanti anni che questa partnership è venuta naturalmente. Sono entusiasta di far squadra con Barilla: loro sono i migliori nel campo”.

Nel corso della sua lunga e brillante carriera, prosegue la nota, Federer ha raccolto numerosi record e titoli: è primatista per numero di settimane in vetta alla classifica dei migliori tennisti al mondo (302); ha vinto 91 tornei ATP nel singolare, con un record di 18 vittorie nei tornei del Grande Slam. In carriera ha inoltre conquistato due medaglie Olimpiche. Nel 2017 ha già vinto tre tornei, tra cui gli Australian Open lo scorso Gennaio. SegA partire dalla sponsorizzazione della AS Roma, che vinse lo scudetto nella stagione 1982-83, sono numerosi gli esempi di collaborazione del Gruppo Barilla con i principali atleti al mondo: da Alberto Tomba nello sci, ai tennisti Steffi Graf e Stefan Edberg; da Francesco Moser nel ciclismo fino alle più recenti partnership con Alex Zanardi, Federica Pellegrini, Ricardo Kakà, Stephan El Shaarawy, Thomas Müller e Mikaela Shiffrin. Dal 2015, Barilla è anche main sponsor delle nazionali italiane di pallacanestro.