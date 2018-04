Rolls Royce accende i motori in Cina

Rolls-Royce è in trattativa con la società cinese Aero Engine per una possibile partnership che vedrebbe le due aziende collaborare attivamente nella fornitura di motori per un nuovo modello di fusoliera, il CR929, progettato da Cina e Russia. Secondo l'agenzia Bloomberg, Rolls-Royce e Aero Engine hanno fissato un incontro a inizio anno per decidere se avviare questa cooperazione. Le trattative sono ancora allo stadio preliminare, e quindi potrebbero non sfociare in una collaborazione concreta.

Le società produttrici di nuovi aeromobili, scrive Italia Oggi, sono la cinese Commercial Aircraft e la russa United Aircraft. Entrambe puntano a rompere il duopolio dei colossi Boeing e Airbus e seguono l'esempio di Comac, che ha costruito un proprio velivolo a corridoio singolo utilizzando i motori prodotti da una joint venture formata da General Electric e Safran.