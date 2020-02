Roma: New Deal di cooperazione per le fonti rinnovabili

Un New Deal per una cooperazione virtuosa per le fonti rinnovabili, organizzato dall'Associazione Italiana Economisti dell'Energia, si è tenuto oggi a Roma presso Palazzo Rospigliosi. Tra i focus principali del convegno: snellire gli iter autorizzativi

Un New Deal riguardo le energie rinnovabili si è tenuto oggi presso Palazzo Rospigliosi a Roma. Durante il convegno si è discusso in due tavole rotonde, alle quali hanno preso parte gli operatori del settore, riguardo il permitting delle rinnovabili, gli obiettvi globali da raggiungere e le azioni locali necessarie alla salvaguardia del territorio per un futuro più sostenibile.

Tra gli interlocutori Salvatore Pinto, Presidente Axpo, Gianfilippo Mancini, Amministratore Delegato Sorgenia, Nicola Monti, Amministratore Delegato Edison, Carlo Zorzoli, Head of Business Development di Enel Green Power, Luca Bettonte, Amministratore Delegato Erg.

NEW DEAL: interviene Gianfilippo Mancini, Amministratore Delegato di Sorgenia

“L’impegno di Sorgenia è quello di sviluppare impianti a fonti rinnovabili che servono al Paese. Abbiamo un piano importante d’investimento di mezzo miliardo di euro in questo settore nei prossimi 5 anni. Siamo molto focalizzati su tutte le tecnologie che abbiamo sviluppato in questi anni: dalla geotermia al minidro, al fotovoltaico, al biogas e anche all’eolico. - ha spiegato Gianfilippo Mancini, Amministratore Delegato di Sorgenia, parlando ai microfoni di Affaritaliani.it - Il Paese ha bisogno di una trasformazione nel modo di produrre l’energia dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Al centro della nostra missione c’è la decarbonizzazione che poi si concretizza anche nel portare energia verde ai clienti finali che scelgono Sorgenia.”

NEW DEAL: interviene Salvatore Pinto, Presidente di Axpo

“Snellire e rendere omogenei tutti i punti tutti degli iter autorizzativi e fare in modo che tutte le risorse che pure ci sono abbiano un quadro chiaro del sistema regolatorio che consenta al mercato di fare il proprio lavoro. - ha sottolineato Salvatore Pinto, Presidente di Axpo ad Affaritaliani.it durante il convegno -Noi siamo fortemente impegnati in tutto il tema del Green deal, nelle energie rinnovabili, riteniamo che siamo in un un momento di svolta e di grande riflessione. Sicuramente i temi autorizzativi, il tema dei contratti a lungo termine, degli investimenti necessari a raggiungere gli obiettivi che l’Europa ci ha dato sono le linee guida del prossimo futuro.”

NEW DEAL: interviene Carlo Zorzzoli, Head of Business Development di Enel Green Power

“Sicuramente il tema dei permessi per la realizzazione delle rinnovabili in Italia è un tema fondamentale. - ha spiegato Carlo Zorzoli, Head of Business Development di Enel Green Power ad Affaritaliani.it- Abbiamo visto come l’Italia si è dotata di un piano nazionale integrato energia-clima abbastanza sfidante, d’accordo con la UE, con i target che vengono dalla conferenza di Parigi, però se a questo poi non si associa una rapidità nell’emissione dei permessi e in quantità adeguata, otterremo due problemi: da un lato non portare a termine gli obiettivi e quindi la decarbonizzazione, e dall’altro la lentezza del permesso vuol dire che i piani sono iniziati con tecnologie antiche. Da questo panel sono sorte delle idee concrete per migliorare questa condizione.”