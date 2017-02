Rotary e Società del Giardino parlano di Brexit con il console inglese

Tim Flear

In occasione della tradizionale cena di gala organizzata dal Rotary Milano Porta Vercellina in onore dei consoli di tutti i Paesi che hanno una rappresentanza nella città di Milano, il Console Generale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dott. Tim Flear, accompagnato dalla Viceconsole dott.ssa Danielle Allen, ha affrontato con competenza e chiarezza l'argomento della Brexit e dei mutamenti nei risvolti economici, politici e comportamentali che i cittadini britannici e quelli europei si troveranno ad affrontare nei prossimi mesi.

NEL SALONE ORO DELLA SOCIETA' DEL GIARDINO LA CENA DI GALA

Nell'accogliente ed elegante Salone Oro di Palazzo Spinola, sede della Società del Giardino che ospitava la cena di gala, l'atmosfera di cordialità ed amicizia, che ha sempre caratterizzato la natura di queste serate organizzate da anni per consolidare i rapporti fra Milano e tutti i Paesi del mondo, ha trovato un'ulteriore conferma nella parole del console Tim Flear che, pur sottolineando le difficoltà che innegabilmente il Regno Unito dovrà affrontare per riscrivere tutti gli accordi internazionali, ha nel contempo confermato il grande impegno a mantenere i migliori rapporti con tutti i Paesi europei e l'immutato affiatamento con tutti i loro cittadini, che saranno sempre i benvenuti oltre manica.

TUTTI I CITTADINI EUROPEI SARANNO I BENVENUTI NEL REGNO UNITO

Lo sforzo maggiore sarà concentrato nel permettere agli stranieri che lavorano nel Regno Unito di mantenere senza alcuna difficoltà il loro status ormai consolidato nei fatti, così come si cercherà di stringere tutti gli accordi necessari per garantire ai cittadini britannici pari trattamento nel resto d'Europa: il Regno Unito certo sta uscendo dall'Unione Europea, ma non per questo lascia l'Europa!

La serata si è conclusa con un caloroso brindisi fra gli oltre cento invitati, alla presenza del Governatore del Distretto 2041 del Rotary, ing. PierMarco Romagnoli, del Presidente del Rotary Club Milano Porta Vercellina, dr. Roberto Pedretti, e del Presidente della Società del Giardino, avv. Massimo Cerutti.