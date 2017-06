Rottamazione cartelle, vie d'uscita per chi non può pagare

C'è tempo fino al 31 luglio per pagare la prima rata o tutto l'importo della cifra dovuta a Equitalia dopo la rottamazione delle cartelle introdotta dal governo Renzi con l'ultima legge di Stabilità. Dopo aver ricevuto la lettera da parte dell'agenzia di riscossione (le lettere sono state tutte inviate e se non sono già arrivate lo saranno a giorni con la risposta sull'accettazione, o meno, e l'eventuale cifra dovuta), il contribuente si vedrà riconosciuto uno sconto che va dal 25% al 43%. Quali gli step successivi e come pagare nella seconda fase della riscossione? Il debitore ha di fronte una serie di opzioni.

La prima: il contribuente che ha scelto di pagare tutto in una volta o, come oltre 7 su dieci, in cinque rate che termineranno a settembre 2018 deve versare la somma entro il 31 luglio (se si vuole l'addebito sul conto corrente bancari, la segnalazione alla banca deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della scadenza della rata e cioè il 31 luglio).

La seconda: il contribuente, invece, può comunque scegliere di non pagare. Nel caso si configurano una serie di possibilità. A fronte di un mancato o tardivo versamento della prima o unica rata il contribuente perde i benefici della definizione agevolata, ma gli viene data la possibilità di riprendere a versare i pagamenti previsti dalle rateizzazioni già in essere prima della data di presentazione della domanda di rottamazione. A condizione però che quei pagamenti siano in regola. Se, invece, il contribuente non aveva in essere una rateizzazione dovrà versare l'intero debito originario che aveva chiesto di rottamare.

La terza: una novità risiede tuttavia nella facoltà da parte dei contribuenti, che si sono visti accogliere la definizione agevolata e d'altra parte sono impossibilitati a pagare la prima rata, di decidere quali cartelle rottamare, tramite la piattaforma web ContiTu (operativa dai primi di luglio) che permetterà a chi ha rottamato più cartelle di saldarne solo alcune, rimodulando gli importi dovuti e i relativi codici per saldare i debiti prescelti.