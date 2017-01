Russia, Moody's: modesta ripresa economica dell'1%

L'economia russa riprendera' una crescita modesta dell'1 per cento nel 2017 nonostante le sanzioni della comunita' occidentale. E' quanto riferisce l'agenzia di rating Moody's, secondo cui l'anno corrente potrebbe finalmente segnare una ripresa dopo due anni di recessione. "Questa ripresa dara' un impulso a tutta la regione con un incremento dei legami commerciali e finanziari. Solo la Bielorussia dovrebbe ridursi di nuovo nel 2017", ha detto l'agenzia in un comunicato dopo l'uscita del suo outlook sulla Comunita' degli Stati indipendenti (Csi). I conflitti geopolitici continueranno comunque ad esercitare delle pressioni sull'economia russa e su quella degli stati del Csi, riferisce la nota di Moody's, sottolineando che i conflitti armati, come ad esempio la violenza nella regione del Nagorno-Karabakh e il conflitto nell'Ucraina orientale, continuera' a minare le economie della maggior parte degli stati del Csi, a eccezione di Bielorussia e Kazakhstan.