Ryanair schiva terrorismo e sterlina low cost: 1,31 miliardi di profitti (+6%)

Utile netto in rialzo del 6% a 1,31 miliardi di euro per Ryanair nell'anno contabile 2016-2017. La compagnia low cost irlandese schiva terrorismo e sterlina low cost e fa crescere i ricavi del 2% a 6,64 miliardi di euro, mentre il tasso di riempimento dei velivoli si è attestato al 94%, con un numero record di 120 milioni di passeggeri trasportati, performance agevolata dal calo delle tariffe, mediamente scese del 13%.

Il gruppo ha dovuto azionare la leva del ridimensionamento dei prezzi per fronteggiare una situazione di mercato complicata, un contesto altamente concorrenziale e con il fattore terrorismo con cui fare i conti. Ryanair ha fatto sapere che ha molto pesato sul bilancio, ovviamente, anche la Brexit, con il calo della sterlina che ha impattato negativamente sulla redditività di Ryanair.

Il quadro suggerisce al vettore guidato da Michael O'Leary prudenza nelle stime per l'anno in corso, con un utile netto atteso in rialzo dell'8% tra 1,40 e 1,45 miliardi di euro nel 2017-2018, con le prenotazioni per il primo semestre che sono 'ragionevolmente robuste', in rialzo dell'1% su anno. Sul secondo semestre dell'anno, Ryanair ritiene di non avere ancora elementi sufficienti per fare delle previsioni dettagliate.

Infine, per quanto riguarda il dossier Alitalia, l'aviolinea irlandese ha ribadito di non essere interessata ad acquistare la compagnia italiana che continuerà a sopravvivere "probabilmente come operatore di lungo raggio", del resto "esiste da 70 anni". Sicuramente dopo la ristrutturazione, ha aggiunto il direttore finanziario Neil Sorahan, "saremo disposti a collaborare con loro" per le connessioni con i voli di lungo raggio, ma "per noi non credo che l'M&A porterebbe a un grande successo nel corso degli anni e in alcun caso". La compagnia low-cost irlandese intende proseguire "con una crescita organica" in Italia, ha concluso il manager.